"Partygate"-Bericht kritisiert britische Führung scharf

London - Feiern mit Alkohol bis in die Früh, Rotweinflecken an der Wand - und Bilder des britischen Premierministers, der Partygästen zuprostet. Der mit Spannung erwartete Untersuchungsbericht zur "Partygate"-Affäre hat der politischen Führung um Premier Boris Johnson schweres Fehlverhalten vorgehalten und deutliche Verstöße gegen die damals geltenden Corona-Regeln offengelegt. Johnson betonte im Parlament, er übernehme die volle Verantwortung - einen Rücktritt schloss er aber aus.

Karlspreis für drei Aktivistinnen aus Belarus

Aachen - Drei prominente Bürgerrechtlerinnen aus Belarus werden am Donnerstag (11.15 Uhr) in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Erwartet werden die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie Veronika Zepkalo, die beide im Exil leben. Die dritte Preisträgerin, Maria Kolesnikowa, ist in Belarus inhaftiert. Sie wird von ihrer Schwester vertreten.

Zahlreiche Tote bei Anschlägen in Afghanistan

Kabul - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwochabend bei einer Explosion in einer Moschee mehrere Menschen getötet worden. Die Notaufnahme eines Krankenhauses teilte per Tweet mit, es seien fünf Leichen eingeliefert worden. Ein Vertreter der Taliban, der jedoch nicht offiziell mit der Presse sprechen darf, erklärte, es seien 14 Menschen, darunter der Imam, getötet worden. Sprengsätze seien unter dem Prediger-Pult angebracht worden. Demnach wurden 26 Menschen verletzt.

Ungarns Regierung erlässt Sondersteuern für Großunternehmen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Budapest - Nach Verhängung eines Notstandes wegen des Ukraine-Krieges hat Ungarns Regierung am Mittwoch erste Maßnahmen bekannt gegeben. Wie Regierungschef Viktor Orb�n in einem Facebook-Video berichtete, hat die Regierung die Einführung von Sondersteuern auf Gewinne von Großunternehmen aus zahlreichen Branchen beschlossen.

Sloweniens Parlament wählt Ex-Topmanager Golob zum Premier

Ljubljana - Der grün-liberale Ex-Topmanager Robert Golob ist am Mittwochabend erwartungsgemäß zum neuen slowenischen Ministerpräsidenten gewählt worden. In einer geheimen Abstimmung stimmten 54 von 85 anwesenden Abgeordneten für den 55-jährigen Quereinsteiger, der mit seiner neuen Freiheitsbewegung (GS) einen Erdrutschsieg bei der Parlamentswahl am 24. April erzielt hat. Golob löst den umstrittenen rechtskonservativen Premier Janez Janša ab.

Justiz-Rechtsschutzbeauftragte mit massiver Kritik an WKStA

Wien - Die Justiz-Rechtsschutzbeauftragte Gabriele Aicher hat ihr Eingangsstatement im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Mittwoch vor allem für das Zurückweisen von Vorwürfen und teils massiver Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) genutzt. Sie sei weder ÖVP-nah noch Teil eines türkisen oder schwarzen Netzwerks. Außerdem sah sie sich als Opfer "medialer Diffamierungen", die zum Zurücklegen ihrer Funktion ab Ende Juni geführt hätten.

Hacker wollen fünf Millionen Dollar vom Land Kärnten

Klagenfurt - Nach dem Hackerangriff auf das Amt der Kärntner Landesregierung am Dienstag gibt es weiterhin massive IT-Probleme in der Landesverwaltung. Wie der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch erklärte, habe die internationale Hackergruppe "Black Cat" eine Lösegeldforderung über fünf Mio. Dollar in Bitcoins deponiert. Sie behauptet, Daten abgesaugt bzw. verschlüsselt zu haben. Man habe diesbezüglich aber keine Hinweise gefunden.

Moskau will Einwohnern besetzter Gebiete Pässe geben

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehr als drei Monate nach Kriegsbeginn will Russland besetzte Teile der Ukraine stärker an sich binden. Kremlchef Wladimir Putin unterzeichnete am Mittwoch ein Dekret, wonach Einwohner der ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja zu erleichterten Bedingungen die russische Staatsbürgerschaft erhalten können. 2019 hatte Putin bereits den Einwohnern der abtrünnigen ukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk die Einbürgerung vereinfacht.

red