Ukraine vermeldet "extrem schlechte Lage" im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine bringen massive russische Angriffe mit Artilleriebeschuss und Luftangriffen die ukrainischen Verteidiger immer weiter in Bedrängnis. Der Beschuss auf die Großstadt Sjewjerodonezk dauerte den ganzen Mittwoch an, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Das Verwaltungsgebiet Luhansk im Donbass sei zu 95 Prozent von russischen Truppen erobert, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj. Die Lage sei "extrem schlecht".

Ex-Armeechef vermisst Leadership bei Sicherheitspolitik

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der frühere Kommandant der Streitkräfte, Günter Höfler, fordert eine ehrliche und ernsthafte Debatte über die österreichische Sicherheitspolitik. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe sich die Sicherheitslage in Europa völlig verändert, das erfordere eine Analyse und Auseinandersetzung mit der künftigen Aufstellung der österreichischen Streitkräfte und der sicherheitspolitischen Ausrichtung des Landes, sagte Höfler im APA-Interview.

Karlspreis für drei Aktivistinnen aus Belarus

Aachen - Drei prominente Bürgerrechtlerinnen aus Belarus werden am Donnerstag (11.15 Uhr) in Aachen mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet. Erwartet werden die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sowie Veronika Zepkalo, die beide im Exil leben. Die dritte Preisträgerin, Maria Kolesnikowa, ist in Belarus inhaftiert. Sie wird von ihrer Schwester vertreten.

Elf Neugeborene sterben bei Krankenhausbrand im Senegal

Dakar - Im westafrikanischen Senegal sind elf Neugeborene bei einem Krankenhausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in der Entbindungsstation der "Mame Abdou Aziz Sy Dabakh"-Klinik in der westlichen Stadt Tivaouane ausgebrochen, schrieb Präsident Macky Sall am Donnerstag auf Twitter. Ersten Berichten zufolge sei der Brand durch einen Kurzschluss ausgelöst worden und habe sich rasant ausgebreitet.

Millionen für ÖVP-Seniorenbund: NEOS machen weiter Druck

Wien - Die NEOS wollen in der Affäre um den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund, der aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert hat, nicht locker lassen. Der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak kündigte eine weitere parlamentarische Anfrage an, um herauszufinden, ob in den anderen acht Bundesländern Ähnliches passiert ist.

Streit über strengere Waffengesetze nach US-Schulmassaker

Washington - In den USA ist der Streit über strengere Waffengesetze nach dem Schulmassaker in Texas offen ausgebrochen. Bei einer Pressekonferenz kam es zu einem scharfen Wortgefecht zwischen dem republikanischen Gouverneur Greg Abbott und dem Demokraten Beto O'Rourke. US-Präsident Joe Biden beklagte erneut das Ausmaß an Waffengewalt und kündigte einen Besuch der Gemeinde an. CNN berichtete unterdessen, dass der Schütze kurz vor der Tat auch Kontakt zu einer jungen Deutschen hatte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red