Ukraine vermeldet "extrem schlechte Lage" im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine bringen massive russische Angriffe mit Artilleriebeschuss und Luftangriffen die ukrainischen Verteidiger immer weiter in Bedrängnis. Der Beschuss auf die Großstadt Sjewjerodonezk dauerte den ganzen Mittwoch an, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Das Verwaltungsgebiet Luhansk im Donbass sei zu 95 Prozent von russischen Truppen erobert, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj. Die Lage sei "extrem schlecht".

Landesenergieversorger kritisieren Verbund

Wien - Nachdem der teilstaatliche börsennotierte Energieversorger Verbund heuer eine Sonderdividende von 400 Mio. Euro angekündigt hat und insgesamt 1,2 Mrd. Euro ausschütten will, kommt Kritik von Landesenergieversorgern. "Wenn uns der Verbund Rabatt gewährt, geben wir ihn den Kunden weiter", sagt EVN-Chef Stefan Szyshkowitz der "Krone" (Donnerstag). "Besser wäre es gewesen, die Mehrwertsteuer auf Strom zu senken", sagt der Chef der Salzburg AG, Leo Schitter, im selben Bericht.

Jugendlicher in der Steiermark von Pkw erfasst und getötet

Vorau - Ein 16-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Donnerstag im oststeirischen Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Der Lenker des Wagens ergriff die Flucht. Erst als andere Verkehrsteilnehmer einen Schuh und Fahrzeugteile auf der Straße liegen sahen, entdeckten sie den verletzten Jugendlichen im Straßengraben. Die Reanimationsversuche des gerufenen Notarztes blieben ohne Erfolg, hieß es seitens der Polizei.

Elf Neugeborene sterben bei Krankenhausbrand im Senegal

Dakar - Im westafrikanischen Senegal sind elf Neugeborene bei einem Krankenhausbrand ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Nacht in der Entbindungsstation der "Mame Abdou Aziz Sy Dabakh"-Klinik in der westlichen Stadt Tivaouane ausgebrochen, schrieb Präsident Macky Sall am Donnerstag auf Twitter. Ersten Berichten zufolge sei der Brand durch einen Kurzschluss ausgelöst worden und habe sich rasant ausgebreitet.

Millionen für ÖVP-Seniorenbund: NEOS machen weiter Druck

Wien - Die NEOS wollen in der Affäre um den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund, der aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert hat, nicht locker lassen. Der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak kündigte eine weitere parlamentarische Anfrage an, um herauszufinden, ob in den anderen acht Bundesländern Ähnliches passiert ist.

red