Ukraine vermeldet "extrem schlechte Lage" im Osten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Osten der Ukraine bringen massive russische Angriffe mit Artilleriebeschuss und Luftangriffen die ukrainischen Verteidiger immer weiter in Bedrängnis. Der Beschuss auf die Großstadt Sjewjerodonezk dauerte den ganzen Mittwoch an, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Das Verwaltungsgebiet Luhansk im Donbass sei zu 95 Prozent von russischen Truppen erobert, sagte Gouverneur Serhij Hajdaj. Die Lage sei "extrem schlecht".

Ex-Armeechef vermisst Leadership bei Sicherheitspolitik

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der frühere Kommandant der Streitkräfte, Günter Höfler, fordert eine ehrliche und ernsthafte Debatte über die österreichische Sicherheitspolitik. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe sich die Sicherheitslage in Europa völlig verändert, das erfordere eine Analyse und Auseinandersetzung mit der künftigen Aufstellung der österreichischen Streitkräfte und der sicherheitspolitischen Ausrichtung des Landes, sagte Höfler im APA-Interview.

Millionen für ÖVP-Seniorenbund für Opposition skandalös

Wien/Linz/Innsbruck - Die Opposition lässt in der Affäre um den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund, der aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert hat, nicht locker. Die SPÖ sah das Argument, es sei zwischen ÖVP-Teilorganisation und Verein zu unterscheiden, "wie ein Kartenhaus zusammenbrechen". Unterdessen wurde bekannt, dass auch ein ausgelagerter Verein des Tiroler Seniorenbundes Geld bekam, nämlich rund 180.000 Euro.

US-Amokläufer hatte angeblich Kontakt zu deutschem Mädchen

Washington - Vor dem tödlichen Massaker an einer Volksschule in Texas soll der Täter offenbar Kontakt zu einem Mädchen in Frankfurt am Main gehabt haben. Demnach ist sie erst 15 Jahre alt. Das berichtete der US-Sender CNN. Parallel zu den laufenden Ermittlungen bricht auch der politische Streit über strengere Waffengesetze in den USA wieder offen aus. Bei einer Pressekonferenz mit dem republikanischen Gouverneur des Bundesstaats, Greg Abbott, kam es deshalb zu einem Eklat.

Knapp 3.000 Corona-Neuinfektionen und 13 Todesfälle

Wien - In Österreich sind in 24 Stunden 2.998 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.517 Fällen, die Sieben-Tage-Inzidenz sank aber leicht auf 196 Fälle je 100.000 Einwohner. 13 Todesfälle kamen seit dem Vortag hinzu. Im Krankenhaus lagen am Feiertag 541 Infizierte, acht weniger als am Mittwoch. 43 Betroffene werden noch intensiv betreut, eine Person weniger im Tages- und 15 weniger im Wochenvergleich.

Karlspreis für drei Aktivistinnen aus Belarus

Aachen - Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen hat die Vergabe des Karlspreises an die belarussischen Bürgerrechtlerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa als Zeichen der Solidarität und Unterstützung gewertet. Die drei Frauen träten mit unzähligen anderen in Belarus für das ein, was den Kern der europäischen Idee ausmache: Menschenrechte, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarität, so die Oberbürgermeisterin am Donnerstag.

Wifo-Chef: Staat soll gezielt gegen Inflation vorgehen

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sieht bei staatlichen Inflationsausgleichsmaßnahmen die Treffsicherheit als entscheidend an, wenn man sozialpolitisch Abhilfe schaffen will. Es brauche nicht die Gießkanne, "sondern die spezielle Hilfe für die wirklich bedürftigen Haushalte", sagt der Ökonom dem "Kurier" (Donnerstag). Bei den Lohnverhandlungen solle der Staat über ein Eindämmen der kalten Progression und eine Herausnahme der Notstandshilfe aus der Arbeitslosenversicherung helfen.

Jugendlicher in der Steiermark von Pkw erfasst und getötet

Vorau - Ein 16-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Donnerstag im oststeirischen Vorau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Der Lenker des Wagens ergriff die Flucht. Erst als andere Verkehrsteilnehmer einen Schuh und Fahrzeugteile auf der Straße liegen sahen, entdeckten sie den verletzten Jugendlichen im Straßengraben. Die Reanimationsversuche des gerufenen Notarztes blieben ohne Erfolg, hieß es seitens der Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red