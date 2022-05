Millionen für ÖVP-Seniorenbund für Opposition skandalös

Wien/Linz/Innsbruck - Die Opposition lässt in der Affäre um den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund, der aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" fast zwei Millionen Euro Corona-Hilfen kassiert hat, nicht locker. Die SPÖ sah das Argument, es sei zwischen ÖVP-Teilorganisation und Verein zu unterscheiden, "wie ein Kartenhaus zusammenbrechen". Unterdessen wurde bekannt, dass auch ein ausgelagerter Verein des Tiroler Seniorenbundes Geld bekam, nämlich rund 180.000 Euro.

US-Amokläufer hatte angeblich Kontakt zu deutschem Mädchen

Washington - Vor dem tödlichen Massaker an einer Volksschule in Texas soll der Täter offenbar Kontakt zu einem Mädchen in Frankfurt am Main gehabt haben. Demnach ist sie erst 15 Jahre alt. Das berichtete der US-Sender CNN. Parallel zu den laufenden Ermittlungen bricht auch der politische Streit über strengere Waffengesetze in den USA wieder offen aus. Bei einer Pressekonferenz mit dem republikanischen Gouverneur des Bundesstaats, Greg Abbott, kam es deshalb zu einem Eklat.

Zwei Tote bei Explosion in Biodiesel-Fabrik in Nordspanien

Madrid - Bei einer Explosion und einem Brand in einer Biodiesel-Fabrik in der nordspanischen Region La Rioja sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Fabrik und das Industriegebiet El Recuenco in der Gemeinde Calahorra seien nach dem Notfall am Donnerstagnachmittag evakuiert worden, berichteten die Zeitung "El D?a de La Rioja" und andere Medien unter Berufung auf die Sicherheitsbehörden. Außerdem seien rund 250 Kinder auf einem Schulausflug in der Nähe in Sicherheit gebracht worden.

Karlspreis für drei Aktivistinnen aus Belarus

Aachen - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat die neuen Trägerinnen des Internationalen Karlspreises aus Belarus als "mutigste Frauen Europas" gewürdigt. Baerbock lobte am Donnerstag in Aachen den Einsatz der Oppositionspolitikerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa für Freiheit und Demokratie. Tichanowskaja und Zepkalo, beide im Exil, bekamen bei der Verleihung großen Applaus. Beifall kam auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Johnson verliert Unterstützung weiterer Abgeordneter

London - Nach der Veröffentlichung des Berichts über verbotene Lockdown-Partys während der Corona-Pandemie haben weitere konservative Abgeordnete dem britischen Premierminister Boris Johnson das Vertrauen entzogen. Johnsons Behauptung, er habe von den Feiern im Regierungssitz Downing Street nichts mitbekommen, sei "einfach nicht glaubhaft", erklärte der Abgeordnete John Baron. Auch der Abgeordnete David Simmonds forderte den konservativen Regierungschef zum Rücktritt auf.

111 Anzeigen nach Besetzung von Wiener Stadtstraße

Wien - Nach der neuerlichen Besetzung der Baustelle für die geplante Wiener Stadtstraße am Mittwoch sind 58 der 95 festgenommenen Umweltaktivisten über Nacht in Polizeigewahrsam gewesen. Diese Zahl betraf den Stand von Donnerstagfrüh, sie werde aber stündlich kleiner, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich auf APA-Anfrage. Zur reinen Identitätsfeststellung dürfen Personen höchstens 24 Stunden festgehalten werden, die Erhebungen gehen aber weiter. Insgesamt gab es 111 Anzeigen.

Schweres Erdbeben erschütterte Süden von Peru

Lima - Ein schweres Erdbeben hat den Süden von Peru erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,2 lag 13 Kilometer nordwestlich von Az?ngaro in einer Tiefe von 217 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstag mitteilte. Das Geophysikalische Institut von Peru gab die Stärke mit 6,9 an. Der Erdstoß sei auch in den Regionen Arequipa, Cusco, Tacna und Puno zu spüren gewesen, berichtete der Radiosender RPP. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

Wiener Börse legt am Donnerstag zu, Verbund weiter gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag behauptet gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem knappen Minus von 0,03 Prozent bei 3.323,63. Andere Börsen konnten moderat zulegen. Der Handel am heutigen Feiertag verlief weitgehend ruhig. Stark gesucht waren Verbund-Aktien und setzten mit einem Plus von 3,3 Prozent ihren Höhenflug fort. Am Mittwoch hatten die Titel bereits 9,4 Prozent zugelegt, nachdem der Stromkonzern eine Sonderdividende angekündigt hatte.

