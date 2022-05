USA erwägen Lieferung von Langstrecken-Raketensystem an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung überlegt, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen über Hunderte Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte. Ein neues militärisches Hilfspaket könnte bereits in der kommenden Woche angekündigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter.

Selenskyj drängt auf weiteres EU-Sanktionspaket

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zögerlichkeit der Europäer bei Sanktionen gegen Russland beklagt. "Die Ukraine wird immer ein unabhängiger Staat sein und nicht zerbrechen", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. Die Frage sei, welchen Preis die Ukraine für ihre Freiheit zahlen müsse - und welchen Preis Russland für den sinnlosen Krieg.

Ungarn: Ausländer tanken seit Freitag um 40 Prozent teurer

Budapest - Ausländische Autofahrer müssen in Ungarn seit Freitag einen deutlich höheren Preis für Kfz-Treibstoffe bezahlen als Inländer. Eine diesbezügliche Verordnung erschien Donnerstag kurz vor Mitternacht im ungarischen Amtsblatt. Demnach dürfen Pkw mit ausländischem Kennzeichen nicht mehr zum amtlich festgelegten Preis von 480 Forint (1,23 Euro) für Super-Benzin (Oktanzahl 95) und Diesel betankt werden. Vielmehr müssen ausländische Fahrer den Marktpreis bezahlen.

Kritik an US-Polizei wegen spätem Eingreifen bei Massaker

Washington - Die Polizei gerät nach dem Blutbad in einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas wegen ihres Vorgehens während des Massakers unter Druck. Eltern werfen den Einsatzkräften vor, zu lange untätig gewesen zu sein und nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Die Behörden bestätigten am Donnerstag, dass der Schütze rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht habe, in dem er die Kinder und Lehrerinnen tötete. Erst dann habe die Polizei den Raum betreten und ihn erschossen.

G7-Umwelt- und Energieminister beenden Beratungen in Berlin

Berlin - Die Klima-, Umwelt- und Energieminister der sieben großen Industriestaaten (G7) beenden am Freitag ihre Beratungen in Berlin über Maßnahmen zur Bekämpfung von Klima- und Umweltkrisen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) wollen sich bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) mit den Ministern Großbritanniens und Japans zu den Ergebnissen äußern. Zum Ende der Konferenz wird ein Abschlusspapier erwartet.

Neue Ermittlungen gegen NÖ Landesrat Waldhäusl

St. Pölten - Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl ist erneut mit Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs konfrontiert worden. Nach der vom FPÖ-Politiker gestarteten "Triage im Asylbereich" - Vorrang bei Unterbringungsplätzen für Frauen und Kinder aus der Ukraine - sei auf Basis einer Anzeige ein Ermittlungsverfahren geführt worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Freitag. Mittlerweile sei ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft ergangen.

Comeback für Passionsspiele St. Margarethen gelungen

St. Margarethen - Mit einem Jahr Verspätung haben am Donnerstag die Passionsspiele St. Margarethen mit ihrer neuen Inszenierung Premiere gefeiert. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr brachten die rund 500 Darsteller und Helfer die Leidensgeschichte Jesu erstmals aus Sicht der Emmaus-Jünger auf die Bühne im Steinbruch. Ein Wechsel der Perspektive, der sich auszahlt: "Emmaus - Geschichte eines L(i)ebenden" ist durchaus kurzweilig und emotional, ohne in den Pathos abzudriften.

Schusswaffen Todesursache Nummer eins bei US-Kindern

Washington - Schusswaffen haben Autounfälle als häufigste Todesursache bei Kindern und Jugendlichen in den USA abgelöst. Offiziellen Daten der Gesundheitsbehörde CDC aus dem Jahr 2020 zufolge starben insgesamt 4.368 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren durch Schusswaffen. Im Vergleich dazu gab es 4.036 Todesfälle im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen - der bisher häufigsten Todesursache in dieser Altersgruppe.

