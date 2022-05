Oö. Seniorenbund bezahlte offenbar Gehälter mit Förderung

Linz/Wien - Die Corona-Hilfen für den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" sind offenbar auch für Personalkosten verwendet worden. Das sagte Obmann Josef Pühringer den "Oö. Nachrichten". Politikwissenschafter Hubert Sickinger hält das nicht für rechtens. "Der Seniorenbund versucht hier eine Flucht aus dem Parteiengesetz", meinte er in mehreren Medien am Freitag. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec weist alle Vorwürfe zurück.

Kritik an US-Polizei wegen spätem Eingreifen bei Massaker

Washington - Die Polizei gerät nach dem Blutbad in einer Volksschule im US-Bundesstaat Texas wegen ihres Vorgehens während des Massakers unter Druck. Eltern werfen den Einsatzkräften vor, zu lange untätig gewesen zu sein und nicht rechtzeitig eingegriffen zu haben. Die Behörden bestätigten am Donnerstag, dass der Schütze rund eine Stunde in dem Klassenzimmer verbracht habe, in dem er die Kinder und Lehrerinnen tötete. Erst dann habe die Polizei den Raum betreten und ihn erschossen.

Treibstoff für ausländische Autos in Ungarn teurer

Budapest - In Ungarn sind bereits seit heutigem Freitag höhere Treibstoffpreise für ausländische Fahrzeuge in Kraft. Nur Autos mit ungarischem Kennzeichen dürfen um den behördlich gedeckelten Preis von 480 Forint (1,23 Euro) betankt werden. Eine Ausnahme bietet die in der Nacht auf Freitag veröffentlichte Regierungsverordnung für Autos aus Ländern, wo ungarische Kraftfahrer ebenfalls nur einen behördlichen Preis für Kraftstoff zahlen müssen.

Selenskyj drängt auf weiteres EU-Sanktionspaket

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Zögerlichkeit der Europäer bei Sanktionen gegen Russland beklagt. "Die Ukraine wird immer ein unabhängiger Staat sein und nicht zerbrechen", sagte Selenskyj am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache. Die Frage sei, welchen Preis die Ukraine für ihre Freiheit zahlen müsse - und welchen Preis Russland für den sinnlosen Krieg.

G7-Umwelt- und Energieminister beenden Beratungen in Berlin

Berlin - Die Klima-, Umwelt- und Energieminister der sieben großen Industriestaaten (G7) beenden am Freitag ihre Beratungen in Berlin über Maßnahmen zur Bekämpfung von Klima- und Umweltkrisen. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) wollen sich bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) mit den Ministern Großbritanniens und Japans zu den Ergebnissen äußern. Zum Ende der Konferenz wird ein Abschlusspapier erwartet.

Neue Ermittlungen gegen NÖ Landesrat Waldhäusl

St. Pölten - Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl ist erneut mit Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs konfrontiert worden. Nach der vom FPÖ-Politiker gestarteten "Triage im Asylbereich" - Vorrang bei Unterbringungsplätzen für Frauen und Kinder aus der Ukraine - sei auf Basis einer Anzeige ein Ermittlungsverfahren geführt worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Freitag. Mittlerweile sei ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft ergangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red