Oö. Seniorenbund bezahlte offenbar Gehälter mit Förderung

Wien/Linz/Bregenz - Die Corona-Hilfen für den oberösterreichischen ÖVP-Seniorenbund aus dem "Non Profit Organisationen-Unterstützungsfonds" sind offenbar auch für Personalkosten verwendet worden. Das sagte Obmann Josef Pühringer den "Oö. Nachrichten". Politikwissenschafter Hubert Sickinger hält das nicht für rechtens. "Der Seniorenbund versucht hier eine Flucht aus dem Parteiengesetz", meinte er in mehreren Medien am Freitag. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec weist alle Vorwürfe zurück.

USA erwägen Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung überlegt, fortschrittliche Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Artilleriesysteme MLRS und HIMARS könnten Raketen über Hunderte Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte. Ein neues militärisches Hilfspaket könnte bereits in der kommenden Woche angekündigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter.

Neue Ermittlungen gegen NÖ Landesrat Waldhäusl

St. Pölten - Niederösterreichs Landesrat Gottfried Waldhäusl ist erneut mit Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs konfrontiert worden. Nach der vom FPÖ-Politiker gestarteten "Triage im Asylbereich" - Vorrang bei Unterbringungsplätzen für Frauen und Kinder aus der Ukraine - sei auf Basis einer Anzeige ein Ermittlungsverfahren geführt worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Freitag. Mittlerweile sei ein Vorhabensbericht an die Oberstaatsanwaltschaft ergangen.

Teureres Tanken für Ausländer in Ungarn ist umstritten

Wien - Seit heute ist es vorbei mit der billigen Tankfüllung in Ungarn. Der dort niedrig gehaltene Einheitspreis von 480 Forint (1,24 Euro) je Liter gilt nur noch für Einheimische, Ausländer sollen den höheren Marktpreis zahlen. Diese von der Regierung verfügte Regelung ist laut Autofahrerklubs EU-rechtlich nicht haltbar. Auch die praktische Umsetzung ist unklar. "Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das an der Kassa hinterlegt ist", sagte ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht zur APA.

1.572 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich haben sich in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 1.572 Personen nachweislich neu mit den Coronavirus infiziert. Diese Zahl lag unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.280). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 177,7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit oder an Corona sind elf Personen gestorben, wie aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Nach Hackerangriff in Kärnten noch keine Lösung in Sicht

Klagenfurt - Nach dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesverwaltung am Dienstag gehen die Reparaturarbeiten mit Hochdruck weiter. Am Freitag war aber noch kein Ende in Sicht, wie Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, vor Journalisten mitteilte. Das Mailsystem konnte nicht genutzt werden, auch der Zugriff auf Datenbanken war nicht möglich. Man konzentriere sich darauf, insbesondere Services, welche die Bevölkerung direkt betreffen, möglichst schnell wieder in Gang zu bringen.

Depeche Mode-Keyboarder Andy Fletcher tot

London - Der Keyboarder und Mitbegründer der britischen Synthie-Pop-Band Depeche Mode, Andy Fletcher, ist im Alter von 60 Jahren gestorben. "Wir sind schockiert und von unermesslicher Traurigkeit erfüllt über den vorzeitigen Tod unseres lieben Freundes, Familien- und Bandmitglieds Andy "Fletch" Fletcher", schrieb die Band am Donnerstagabend bei Twitter. Genauere Angaben zu seinem Tod gab es zunächst nicht. Fletcher hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

red