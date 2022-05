Selenskyj kämpferisch: Der Donbass wird ukrainisch bleiben

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Lage im umkämpften Donbass angesichts russischer Angriffe als sehr schwierig bezeichnet. Aber er zeigte sich am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache kämpferisch - und trat der Darstellung pro-russischer Separatisten entgegen, Russland habe die Stadt Lyman eingenommen. "Wenn die Okkupanten denken, dass Lyman und Sewerodonezk ihnen gehören werden, irren sie sich. Der Donbass wird ukrainisch bleiben", sagte er.

Kogler für U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien/Bregenz - In der kommenden Woche beschäftigt sich der ÖVP-Korruptionsausschuss mit der Vorarlberger Inseratenaffäre. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) redet darüber hinaus der Einberufung eines parlamentarischen Kontrollgremiums im Ländle das Wort. "In Vorarlberg erwarte ich dringend, dass ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird", wie Kogler in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "profil" erklärte.

SPÖ lädt in Wien und Tirol zu Landesparteitagen

Wien/Schwaz - Die Wiener SPÖ veranstaltet am Samstag in der Messe einen Landesparteitag. Der Landesvorsitzende, Bürgermeister Michael Ludwig, wird sich dort den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl stellen. Auch eine Rede von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner steht am Programm. Die rote Großveranstaltung hätte ursprünglich schon 2020 über die Bühne gehen sollen, Corona sorgte aber für zwei Verschiebungen. Auch in Tirol findet am Samstag ein ordentlicher SPÖ-Parteitag statt.

Russland erwartete hohe Mehreinnahmen aus Gasexporten

Moskau - Russland rechnet in diesem Jahr mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von umgerechnet 13,7 Milliarden Euro durch den Export von fossilen Brennstoffen. "Wir erwarten bis zu eine Billion Rubel mehr an Öl- und Gaseinnahmen", sagte Finanzminister Anton Siluanow Freitag im staatlichen Fernsehen. Ein Teil der Mehreinnahmen könne für die Fortsetzung der russischen Offensive in der Ukraine ausgegeben werden.

Preisvergabe bei 75. Filmfestspielen in Cannes

Cannes - Am Samstag gehen die Filmfestspiele in Cannes mit der Preisvergabe zu Ende. Im Wettbewerb ritterten 21 Filme um die begehrten Palmen, darunter die Goldene Palme für den besten Film. Regiestars wie David Cronenberg, Kelly Reichardt, Ruben Östlund oder die Dardenne-Brüder dürfen sich Hoffnungen machen. Den Vorsitz der Jury führt heuer der französische Schauspieler Vincent Lindon. Das Festival, dessen 75. Geburtstag heuer begangen wurde, war vom Ukraine-Krieg überschattet.

Trump will nach Massaker mehr Waffen an Schulen

Sutherland Springs - Ex-US-Präsident Donald Trump will nach dem Massaker in Texas mehr Waffen an Schulen. "Die Existenz des Bösen ist einer der allerbesten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen", sagte er Freitagabend in Houston bei der Jahrestagung der Waffenlobby NRA. Bewaffnete Sicherheitskräfte und Lehrer könnten solch schreckliche Taten verhindern, meinte Trump. Gleichzeitig herrscht in den USA Empörung über das zögerliche Eingreifen der Polizei.

Unternehmen beklagen immer größeren Fachkräftemangel

Wien - Eine Umfrage unter Betrieben zeigt laut Wirtschaftskammer, dass der Fachkräftemangel so präsent ist, wie nie zuvor. Dieser werde zum Arbeitskräftemangel, die Betroffenheit gehe quer durch alle Branchen - am stärksten wirke er sich in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft aus. Das Problem werde sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Die WKÖ will als Hebel dagegen die Reform der Arbeitslosenversicherung und Rot-Weiß-Rot-Karte sehen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red