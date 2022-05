Wichtige Stadt Lyman laut Moskau ganz russisch kontrolliert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die strategisch wichtige Stadt Lyman in der Ostukraine ist nach russischen Angaben eingenommen. Sie sei vollständig unter Kontrolle russischer Truppen und den mit ihnen verbündeten Einheiten der Volksrepublik Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Am Freitag hatten bereits pro-russische Separatisten der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" die Eroberung Lymans verkündet. Das ukrainische Militär räumte indes nur einen Rückschlag im Kampf um Lyman ein.

Putin stellt Bedingungen zu ukrainischem Getreideexport

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Aussicht gestellt, bei Lockerungen der westlichen Sanktionen gegen sein Land die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine zu ermöglichen. Russland sei "bereit", Möglichkeiten "für einen Getreide-Export ohne Hemmnisse zu finden", sagte Putin nach Kreml-Angaben am Samstag in einem Telefonat mit Scholz und Macron.

Ludwig setzt weiter auf "Wiener Weg"

Wien - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will weiter auf den "Wiener Weg" setzen. Das gelte sowohl für das Pandemiemanagement als auch für Bereiche wie Wohnen, Bildung, Teuerung und Verkehr, sagte er bei seiner Rede am Samstagvormittag beim Landesparteitag der Wiener SPÖ in der Messe. Bei dem roten Großevent stellt er sich nach zwei coronabedingten Verschiebungen den rund 1.000 Delegierten zur Wiederwahl.

Mehr als 1.500 Teilnehmer bei Demo gegen Wiener Stadtstraße

Wien - Die Initiative LobauBleibt und etliche weitere Gruppen haben den Landesparteitag der Wiener SPÖ am Samstag zum Anlass genommen, um für einen "Stopp von Lobau- und Stadtautobahn und eine sozial gerechte Mobilitätswende" zu demonstrieren. Auf 2.000 bis 3.000 Leute schätzte LobauBleibt-Sprecherin Lucia Steinwender die Teilnehmerzahl, die Zählung der Polizei hat 1.500 Teilnehmer ergeben.

Trump will nach Massaker mehr Waffen an Schulen

Sutherland Springs - Ex-US-Präsident Donald Trump will nach dem Massaker in Texas mehr Waffen an Schulen. "Die Existenz des Bösen ist einer der allerbesten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen", sagte er Freitagabend in Houston bei der Jahrestagung der Waffenlobby NRA. Bewaffnete Sicherheitskräfte und Lehrer könnten solch schreckliche Taten verhindern, meinte Trump. Gleichzeitig herrscht in den USA Empörung über das zögerliche Eingreifen der Polizei.

Tiroler SPÖ-Parteitag: Dornauer mit 90 Prozent wiedergewählt

Schwaz - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer ist am Samstag bei einem ordentlichen Landesparteitag in Schwaz mit 90 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt bestätigt worden. Bei seiner ersten Vorsitzenden-Wahl im Jahr 2019 hatte er noch 85 Prozent erreicht. Zudem wurde der 39-Jährige auch zum Spitzenkandidaten der Oppositionspartei für die planmäßig im ersten Quartal 2023 stattfindende Landtagswahl gekürt. Dabei erreichte er 95 Prozent.

Unwetter forderten Feuerwehren im Süden Österreichs

Graz/Klagenfurt/Eisenstadt - Im Süden Österreichs sind die Feuerwehren am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag von Unwettern gefordert worden. Betroffen waren mehrere Gemeinden in der Steiermark und in Kärnten sowie die südburgenländischen Bezirke Jennersdorf und Güssing. Starkregen sorgte nach Angaben der Helfer binnen kurzer Zeit für vollgelaufene Keller und überflutete Straßen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Samstag in manchen Gebieten an.

1.766 Corona-Neuinfektionen und acht weitere Tote

Wien - 1.766 Corona-Neuinfektionen sind am Samstag österreichweit in 24 Stunden gemeldet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.164 Fällen. Allerdings wurden durch den Fenstertag nur 41.052 PCR-Tests registriert, von denen mit 4,3 Prozent prompt überdurchschnittlich viele positiv ausfielen. Acht gemeldete Covid-Tote gab es innerhalb eines Tages. Im Spital lagen 498 Infizierte, genau so viele wie am Freitag, aber 149 weniger im Wochenvergleich.

