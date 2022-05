94,4 Prozent für Wiener SPÖ-Chef Ludwig

Wien - Der Landesparteivorsitzende der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), ist am Samstag mit 94,4 Prozent wiedergewählt worden. Insgesamt haben sich 875 Delegierte in der Messe Wien an der Abstimmung beteiligt. Ludwig ist seit 2018 Chef der Wiener Roten. Beim bis dato letzten Parteitag 2019 war er auf 90,8 Prozent gekommen.

Wichtige Stadt Lyman laut Moskau ganz russisch kontrolliert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Die strategisch wichtige Stadt Lyman in der Ostukraine ist nach russischen Angaben eingenommen. Sie sei vollständig unter Kontrolle russischer Truppen und den mit ihnen verbündeten Einheiten der Volksrepublik Donezk, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Am Freitag hatten bereits pro-russische Separatisten der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" die Eroberung Lymans verkündet. Das ukrainische Militär räumte indes nur einen Rückschlag im Kampf um Lyman ein.

Putin stellt Bedingungen zu ukrainischem Getreideexport

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in Aussicht gestellt, bei Lockerungen der westlichen Sanktionen gegen sein Land die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine zu ermöglichen. Russland sei "bereit", Möglichkeiten "für einen Getreide-Export ohne Hemmnisse zu finden", sagte Putin nach Kreml-Angaben am Samstag in einem Telefonat mit Scholz und Macron.

Tiroler SPÖ-Parteitag: Dornauer mit 90 Prozent wiedergewählt

Schwaz - Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer geht mit breitem Rücken und beträchtlich gestärkt in die Landtagswahl im ersten Quartal 2023. Beim Landesparteitag am Samstag in Schwaz blieb bei der Vorsitzenden-Wahl zwar mit 90 Prozent ein Traumergebnis weit jenseits der "9er"-Marke aus, zum Spitzenkandidaten wurde der 39-Jährige aber mit 95 Prozent gekürt. Deutlich machte er den Willen der Oppositionspartei, wieder in die Regierung zu kommen - aber nur bei einer Stärkung durch die Wähler.

31 Tote in Gedränge bei Kirchenveranstaltung in Nigeria

Lagos - Bei einer Massenpanik kurz vor Beginn einer Kirchenveranstaltung in Nigeria sind nach Polizeiangaben 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden Samstagfrüh bei dem Zwischenfall in der Stadt Port Harcourt im Süden des Landes verletzt. Die Massenpanik sei in einer große Menschenmenge entstanden, die gekommen sei, um kostenlose Lebensmittelspenden entgegenzunehmen, sagte Polizeisprecherin Grace Iringe-Koko.

Mehr als 1.500 Teilnehmer bei Demo gegen Wiener Stadtstraße

Wien - Die Initiative LobauBleibt und etliche weitere Gruppen haben den Landesparteitag der Wiener SPÖ am Samstag zum Anlass genommen, um für einen "Stopp von Lobau- und Stadtautobahn und eine sozial gerechte Mobilitätswende" zu demonstrieren. Auf 2.000 bis 3.000 Leute schätzte LobauBleibt-Sprecherin Lucia Steinwender die Teilnehmerzahl, die Zählung der Polizei hat 1.500 Teilnehmer ergeben.

Alm in Tirol in Flammen: Senner rettete 20 Kühe

Alpbach - Auf der auf 1.400 Metern gelegenen Ebnetalm im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) ist Samstagfrüh aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Medienberichten zufolge kämpften 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen, der Wirtschaftstrakt brannte komplett nieder. Der Senner konnte vor Eintreffen der Feuerwehr noch 20 Kühe in Sicherheit bringen, wurde dann aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht.

