Nehammer erteilt Einbürgerungs-Ideen Van der Bellens Absage

Wien - Nach der Frage über Österreichs Neutralität will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eine weitere Debatte beendet sehen: Jene zu den vom wiederkandidierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ins Spiel gebrachten Einbürgerungs-Erleichterungen. Ein Aufweichen der Staatsbürgerschaft werde es mit der ÖVP nicht geben, "das kommt nicht in Frage", sagte er der "Konen Zeitung" (Sonntag). Die mitregierenden Grünen hätten sich dazu bekannt, dass es keine Änderungen geben werde.

Corona-Lockdown in Shanghai wird weiter gelockert

Shanghai/Peking - Die chinesische Millionenmetropole Shanghai hat weitere Lockerungen der strikten Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Am Sonntag öffnete nach wochenlanger Schließung ein Einkaufszentrum in der Innenstadt, in dem unter anderem Luxusmarken angeboten werden. Von Mittwoch an soll in der Wirtschafts- und Finanzmetropole, in der rund 25 Millionen Menschen leben, der zwei Monate dauernde Lockdown im Wesentlichen aufgehoben werden.

Vorerst letzte PCR-Testwoche an Schulen

Wien - An den Schulen finden in der kommenden Woche die vorerst letzten regelmäßigen verpflichtenden PCR-Tests statt. Rund ein Monat vor Schulende endet damit das seit Schulbeginn in unterschiedlicher Ausgestaltung laufende PCR-Testprogramm. Nach Pfingsten werden nur mehr bei Bedarf Antigentests eingesetzt, wenn anderweitig festgestellte Infektionen in einer Klasse auftreten. In Wien kann auf freiwilliger Basis eingeschränkt weitergetestet werden.

Über 30 Tote durch Erdrutsche und Hochwasser in Brasilien

Brasilia - Bei seit Tagen anhaltenden Unwettern im Nordosten Brasiliens sind bereits mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Allein bei einem Erdrutsch in der Gemeinde Jardim Monteverde starben am Samstag 19 Menschen, teilten die Behörden mit. Wegen der Erdrutsche und Überschwemmungen im Teilstaat Pernambuco mussten fast tausend Menschen ihre Häuser verlassen. Staatschef Jair Bolsonaro sprach den Unglücksopfern sein Mitgefühl aus und sagte ihnen Hilfe zu.

Ukrainische Stadt Sewerodonezk vor Entscheidungstagen

Kramatorsk/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Donbass in der Ostukraine wird die Lage für die Bewohner der umkämpften Stadt Sewerodonezk nach Angaben der Behörden immer aussichtsloser. "Russland fährt alle Mittel auf, um Sewerodonezk zu erobern oder die Kommunikation in der Region und in der Ukraine zu verhindern", erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, am Samstagabend im Messenger-Dienst Telegram. "Die kommende Woche wird sehr schwer", fügte er hinzu.

Präsidentenwahl in Kolumbien mit Ex-Guerillero als Favorit

Bogota - Bei der Präsidentenwahl in Kolumbien könnte sich erstmals ein bekennender Linker durchsetzen. Der ehemalige Guerillakämpfer und frühere Bürgermeister der Hauptstadt Bogot�, Gustavo Petro, geht als Favorit in die erste Wahlrunde am Sonntag. Der derzeitige konservative Staatschef Iv�n Duque darf nicht mehr antreten, weil die Verfassung eine Wiederwahl nicht vorsieht. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht auf Montag gerechnet.

19-Jähriger bei Unfall an Straßentunnel getötet

Bruck an der Mur - Ein 19-jähriger Kroate ist in der Nacht auf Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der S35 im steirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ums Leben gekommen. Er prallte laut einer Aussendung der Polizei mit seinem Pkw gegen das Portal des Kirchdorftunnels. Er war auf der Stelle tot. Wie es dazu kam, dass der Lenker gegen die Verkehrsleiteinrichtungen stieß, war zunächst unklar. Einsatzkräfte konnten nur noch den eingeklemmten Leichnam bergen.

