Inflation stieg im Mai weiter auf 8,0 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich in Österreich weiter verschärft. Im Mai dürfte die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 8,0 Prozent geklettert sein - nach 7,2 Prozent im April. Das ist der höchste Wert seit September 1975, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Dienstag. Haupttreiber blieben die Preisanstiege bei Energie und Treibstoffen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das heimische Preisniveau um 1,1 Prozent, ergab die vorläufige Rechnung.

18-Jähriger soll Freundin in Reutte erstochen haben

Reutte - In der Bezirkshauptstadt Reutte dürfte es am späten Montagnachmittag zu einem Tötungsdelikt an einer 17-jährigen Österreicherin gekommen sein. Laut Polizei beging der mutmaßliche Täter - ihr 18-jähriger deutscher Freund - Selbstmord, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 sprang. Der jungen Frau waren mehrere Stichwunden im Brustbereich zugefügt worden. Sie wurde tot in einem Auto aufgefunden. Ein Klappmesser wurde am Tatort sichergestellt.

EU-Gipfel einigte sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Es würden "sofort" zwei Drittel aller Ölimporte gekappt. Vor Journalisten sprach er später sogar von 75 Prozent.

Weiter schwere Kämpfe um ostukrainische Stadt Sewerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewerodonezk - Bei den schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine haben die russischen Streitkräfte einem Separatistenanführer zufolge etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sewerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag den Anführer der pro-russischen Separatistenregion Luhansk, Leonid Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe.

Ukraine: Ermittler äußern sich zu möglichen Kriegsverbrechen

Den Haag/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Internationale Ermittler werden sich am Dienstag (14.00 Uhr) in Den Haag zum Stand der Untersuchungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine äußern. Bereits kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar hatten die Ukraine, Polen und Litauen ein gemeinsames Ermittlerteam eingerichtet, gut einen Monat später trat auch der Internationale Strafgerichtshof bei. Nach Angaben der Justiz von Kiew wurden bereits etwa 20.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen angezeigt.

Alle Toten aus abgestürztem Flugzeug in Nepal geborgen

Kathmandu - Zwei Tage nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs im Himalaya haben Einsatzkräfte das letzte der 22 Todesopfer geborgen. Dies teilte ein nepalesischer Armeesprecher Dienstagfrüh auf Twitter mit. Die noch bei der Unglücksstelle auf rund 4000 Metern im Vorgebirge des Himalaya verbleibenden Leichen sollen demnach in die Hauptstadt Kathmandu gebracht werden. Neben 16 Nepalesen waren auch vier Inder und zwei Deutschen an Bord.

Italien schafft Corona-Einreiseregeln ab

Rom - Italien schafft seine Corona-Einreiseregeln zum Monatsende ab. Mit dem Auslaufen der bisherigen Regelung ist es dann nicht mehr notwendig, bei der Einreise eine Corona-Impfung, -Genesung oder einen negativen Test nachzuweisen, wie das Außenministerium in Rom am Montag erklärte. Italien war Anfang 2020 das erste europäische Land, das vom Coronavirus betroffen war. Im Zuge der Pandemie verhängte es einige der striktesten Corona-Auflagen.

Erster Hurrikan der Saison erreicht Mexiko

Oaxaca - Mit ungewöhnlicher Stärke ist der erste Hurrikan der Saison an Mexikos Pazifikküste auf Land getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms Agatha erreichte am Montagnachmittag (Ortszeit) als Hurrikan der Stufe zwei von fünf nahe dem Badeort Puerto �ngel die Küste des Bundesstaates Oaxaca, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. Der Sturm war demnach mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern in nordöstlicher Richtung unterwegs.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red