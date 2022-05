EU-Gipfel einigte sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Es würden "sofort" zwei Drittel aller Ölimporte gekappt. Vor Journalisten sprach er später sogar von 75 Prozent.

Nehammer: "Gasembargo gegen Russland kein Thema"

Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat einmal mehr sein Nein zu einem EU-Embargo gegen russisches Gas bekräftigt. "Das Gas-Embargo wird auch bei dem nächsten Sanktionspaket kein Thema sein", betonte Nehammer am Dienstag am Rande eines EU-Gipfeltreffens in Brüssel. Gas verhalte sich ganz anders in der Frage der Versorgungssicherheit als Öl, so der Kanzler: "Man kann Öl viel leichter kompensieren, wenn man auf russisches Öl verzichtet."

Weiter schwere Kämpfe um ostukrainische Stadt Sewerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewerodonezk - Bei den schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine haben die russischen Streitkräfte einem Separatistenanführer zufolge etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sewerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitierte die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag den Anführer der pro-russischen Separatistenregion Luhansk, Leonid Pasetschnik. In der Stadt tobten Kämpfe.

Inflation stieg im Mai weiter auf 8,0 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich in Österreich weiter verschärft. Im Mai dürfte die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria durch die Preisanstiege bei Energie und Sprit auf 8,0 Prozent geklettert sein - nach 7,2 Prozent im April. Das ist der höchste Wert seit September 1975, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Dienstag.

Femizid an 17-Jähriger in Tirol, mutmaßlicher Täter tot

Reutte - Ein 18-jähriger Deutscher soll Montagnachmittag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann soll sich nach Angaben des Landeskriminalamts wenig später das Leben genommen haben - indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen sei. Motiv und Hintergrund der Tat waren vorerst unklar. Die Obduktion war für Dienstagvormittag anvisiert.

Kirche ab Mittwoch ohne Corona-Einschränkungen

Wien - Die katholische Kirche setzt die österreichweit geltenden Corona-Regelungen mit dem morgigen Mittwoch vorübergehend aus. Das berichtete der Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka am Dienstag gegenüber der Kathpress. Konkret bedeutet dies, dass das Betreten von Kirchen und die Feier von Gottesdiensten im Bereich der katholischen Kirche ohne besondere coronabedingte Einschränkungen möglich ist.

Zuwanderung sorgt für Bevölkerungswachstum

Wien - Österreichs Bevölkerung ist im Jahr 2021 deutlich stärker gewachsen als im Jahr zuvor, was ausschließlich auf die internationale Zuwanderung zurückführen ist: Am 1. Jänner 2022 lebten 8.978.929 Menschen in Österreich, um 46.265 Personen mehr als zu Jahresbeginn 2021. Das geht aus der Bevölkerungsstatistik von Statistik Austria hervor. Zwischenzeitlich hat Österreich bereits Mitte März 2022 die Neun-Millionen-Marke aufgrund der Fluchtmigration aus der Ukraine geknackt.

Mehr Eheschließungen, weniger Scheidungen 2021

Wien - In Österreich wurden im Vorjahr 41.111 Ehen geschlossen, um 1.449 bzw. 3,7 Prozent mehr als 2020, jedoch um 4.923 bzw. 10,7 Prozent weniger als 2019. Das geht aus den am Dienstag veröffentlichten endgültigen Daten von Statistik Austria hervor. Zugleich wurden 2021 insgesamt 14.510 Ehen rechtskräftig geschieden, um 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr (und um 11,1 Prozent weniger als 2019).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red