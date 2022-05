EU-Gipfel einigte sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Es würden "sofort" zwei Drittel aller Ölimporte gekappt. Vor Journalisten sprach er später sogar von 75 Prozent.

Weiter schwere Kämpfe um ostukrainische Stadt Sewerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewerodonezk - Die russischen Streitkräfte rücken in der strategisch wichtigen Stadt Sewerodonezk (Sjewjerodonezk) im Osten der Ukraine nach Behördenangaben weiter vor. Sie hätten nun etwa die Hälfte der Stadt unter ihrer Kontrolle, teilt die Stadtverwaltung im Fernsehen mit. In der Stadt tobten schwere Kämpfe. Hilfsorganisationen warnten daher am Dienstag, dass die humanitäre Lage vor Ort immer katastrophaler werden könnte.

Inflation stieg im Mai weiter auf 8,0 Prozent

Wien - Die Teuerung hat sich in Österreich weiter verschärft. Im Mai dürfte die Inflationsrate laut Schnellschätzung der Statistik Austria durch die Preisanstiege bei Energie und Sprit auf 8,0 Prozent geklettert sein - nach 7,2 Prozent im April. Das ist der höchste Wert seit September 1975, erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas am Dienstag.

Femizid an 17-Jähriger in Tirol, mutmaßlicher Täter tot

Reutte - Ein 18-jähriger Deutscher soll Montagnachmittag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit mehreren Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann soll sich nach Angaben des Landeskriminalamts wenig später das Leben genommen haben - indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen sei. Motiv und Hintergrund der Tat waren vorerst unklar. Die Obduktion war für Dienstagvormittag anvisiert.

Messerattacke auf Fünfjährigen in Graz - Mutter verdächtigt

Graz - Ein fünfjähriges Kind ist am Dienstagvormittag in Graz mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Die Tat wurde in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt verübt. Verdächtigt wird die Mutter des Buben, eine 42-Jährige. Eine aufmerksame Nachbarin hatte die Einsatzkräfte verständigt. Das Kind konnte stabilisiert werden und befindet sich im Spital. Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Steiermark waren noch am Laufen, das Motiv vorerst unklar.

Sehr warmer Mai 2022

Wien - Der Mai 2022 geht als einer der zehn wärmsten Mai-Monate in die Messgeschichte in Österreich ein, vereinzelt verzeichnete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auch Rekorde. "Über das gesamte Tiefland Österreichs gesehen war es der siebentwärmste Mai der Messgeschichte, auf den Bergen der fünftwärmste", sagte ZAMG-Experte Alexander Orlik. Während der "Wonnemonat" in den vergangenen drei Jahren relativ kühl ausgefallen war, sei er heuer deutlich zu warm gewesen.

Neuer EU-Konservativenchef sieht zentrale Rolle Nehammers

Rotterdam/Brüssel - Der künftige Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sieht die ÖVP von Bundeskanzler Karl Nehammer in einer wichtigen Rolle für die größte europäische Parteienfamilie. "Auf der Staats- und Regierungschefebene ist heute Karl Nehammer, obwohl er frisch im Amt ist, ein strategischer Pfeiler für die EVP-Arbeit, keine Frage", sagte Weber am Dienstag im APA-Interview. Vom EVP-Kongress in Rotterdam erwartet er ein "Signal des Aufbruchs" für kriselnden Konservativen.

Weite Teile Belgiens durch Generalstreik lahmgelegt

Brüssel - In Belgien hat ein Generalstreik am Dienstag weite Teile des Landes lahmgelegt. Betroffen war insbesondere der öffentliche Nah- und Fernverkehr, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch die ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn zwischen Brüssel und Frankfurt am Main fielen aus. Hintergrund der Proteste sind Forderungen nach besseren Einkommen wegen der hohen Inflation sowie eine allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen.

