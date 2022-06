Getötete 17-Jährige in Tirol: Opfer wollte sich trennen

Reutte - Ein 18-jähriger Deutscher soll am Montag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann nahm sich nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) wenig später das Leben, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen ist. Die junge Frau wollte sich, wie Befragungen ergaben, von ihrem Freund trennen, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA.

Messerattacke auf Fünfjährigen in Graz - Mutter verdächtigt

Graz - Ein fünfjähriges Kind ist am Dienstagvormittag in Graz mit einem Küchenmesser attackiert und schwer verletzt worden. Die Tat wurde in einer Wohnung in der Innenstadt verübt. Verdächtigt wird die Mutter des Buben, eine 42-Jährige. Eine aufmerksame Nachbarin hatte die Einsatzkräfte verständigt. Das Kind konnte stabilisiert werden und befindet sich mit tiefen Schnittverletzungen im Spital. Das Motiv war den Ermittlern des Landeskriminalamts Steiermark vorerst völlig unklar.

Wiener Börse schließt tiefer

Wien - Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX schloss 1,05 Prozent tiefer bei 3.326,46 Punkten. Inflationszahlen sowie die stark gestiegenen Ölpreise dürften die Marktstimmung getrübt haben. Am heimischen Markt profitierten die OMV-Aktien zunächst von den steigenden Ölpreisen. Die Papiere gaben aber nach zwischenzeitlich starken Zuwächsen am Schluss um 0,6 Prozent nach. Die schwergewichteten Banktitel sanken deutlich.

Weite Teile Belgiens durch Generalstreik lahmgelegt

Brüssel - In Belgien hat ein Generalstreik am Dienstag weite Teile des Landes lahmgelegt. Betroffen war insbesondere der öffentliche Nah- und Fernverkehr, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Auch die ICE-Verbindungen der Deutschen Bahn zwischen Brüssel und Frankfurt am Main fielen aus. Hintergrund der Proteste sind Forderungen nach besseren Einkommen wegen der hohen Inflation sowie eine allgemeine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen.

Kiew ermittelt in über 15.000 Fällen wegen Kriegsverbrechen

Den Haag/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat nach drei Monaten russischem Angriffskrieg bereits in mehr als 15.000 Fällen Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen eingeleitet. Insgesamt seien 80 Verdächtige in Gewahrsam, teilte Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Dienstag in Den Haag mit. Mehr als 600 Verdächtige - darunter hochrangige russische Politiker und Offiziere - seien im Visier der Behörden. "Täglich kommen 200 bis 300 neue Fälle von Kriegsverbrechen hinzu."

Begutachtung der StVO-Novelle für Radler und Passanten endet

Wien - Mit dem morgigen Mittwoch endet die Begutachtungsfrist für die umfassende 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO). Mit der Neufassung sollen Radfahren und Zufußgehen sicherer und attraktiver werden: Zukünftig soll beim Radverkehr unter anderem Rechtsabbiegen bei Rot oder Nebeneinanderfahren möglich sein, fußgängerfreundlichere Ampelschaltungen und neue Regeln an Öffi-Haltestellen sind weitere Neuerungen.

