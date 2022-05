Die Maskenpflicht fällt fast überall

Wien - Angesichts sinkender Infektionszahlen wird die Maskenpflicht in Österreich weiter zurückgedrängt. Mit Mittwoch ist beispielsweise im gesamten Handel kein Mund-Nasen-Schutz mehr anzulegen. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss mit Ausnahme Wiens keine FFP2-Maske getragen werden. Verpflichtend ist sie nur noch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, also beispielsweise in Spitälern, Arztpraxen und Seniorenheimen.

EU-Gipfel einigte sich auf Öl-Embargo gegen Russland

Brüssel/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident Charles Michel am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Es würden "sofort" zwei Drittel aller Ölimporte gekappt. Vor Journalisten sprach er später sogar von 75 Prozent.

Sewerodonezk weitgehend von russischen Truppen erobert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewerodonezk - Russische Truppen haben die seit Wochen umkämpfte Stadt Sjewjerodonzek (Sjewjerodonezk) im Osten der Ukraine nach ukrainischen Angaben weitgehend erobert. Der größte Teil der Stadt sei jetzt unter russischer Kontrolle, sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj am Dienstag in einer Videoansprache. 90 Prozent der Stadt seien zerstört.

Kein Gazprom-Gas mehr für dänischen Konzern und Shell Energy

Kopenhagen/Frankfurt - Der russische Staatskonzern Gazprom wird den dänischen Versorger �rsted sowie Shell Energy Europe von morgen Mittwoch an nicht mehr mit Gas beliefern. Auch Deutschland ist betroffen. �rsted und Shell hätten Gazprom Export darüber informiert, die Rechnungen nicht - wie von Moskau gefordert - in Rubel zu bezahlen, teilte das russische Unternehmen am Dienstag mit. Weil für den Monat April kein Geld geflossen sei, würden nun die Lieferungen eingestellt.

Getötete 17-Jährige in Tirol: Opfer wollte sich trennen

Reutte - Ein 18-jähriger Deutscher soll am Montag seine 17-jährige Freundin, eine Tirolerin, in einem Auto auf einem Parkplatz im Tiroler Außerfern mit Messerstichen in die Brust getötet haben. Der Mann nahm sich nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA) wenig später das Leben, indem er von der 114 Meter hohen Hängebrücke Highline 179 gesprungen ist. Die junge Frau wollte sich, wie Befragungen ergaben, von ihrem Freund trennen, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA.

Schon mehr als 100 Tote nach Unwettern in Brasilien

Recife - Die Zahl der Toten bei Erdrutschen nach starkem Regen im Nordosten von Brasilien ist auf mindestens 100 gestiegen. Zudem wurden 16 Menschen im Bundesstaat Pernambuco vermisst, wie der Zivilschutz auf Twitter am Dienstag bekannt gab. Demnach suchten inzwischen etwa 6.200 Personen Schutz in Aufnahmestellen, 24 Gemeinden in Pernambuco befanden sich im Notstand. Die Todesfälle wurden seit Beginn der Unwetter am vergangenen Mittwoch registriert.

Manfred Weber neuer Chef der EU-Konservativen

Rotterdam - Die größte europäische Parteienfamilie hat einen neuen Vorsitzenden: Der Deutsche Manfred Weber ist am Dienstag bei einem Kongress im niederländischen Rotterdam zum neuen Präsidenten der Europäischen Volkspartei (EVP) gewählt worden. Weber erhielt 447 der 515 abgegebenen Stimmen der Delegierten aus ganz Europa. Der bayerische Christlichsoziale folgt dem früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk nach, der nächstes Jahr ein Comeback als polnischer Regierungschef versuchen will.

WKÖ-Mahrer: Gas-Embargo wäre "wirtschaftliches Armageddon"

Wien - Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer hat heute in drastischen Worten vor einem Gasembargo gewarnt. Dies wäre ein "wirtschaftliches Armageddon", aus einer Versorgungslücke würde ein "Versorgungskrater" entstehen. "Das ist nicht machbar, das verursacht Kollateralschäden, die sich niemand ausmalen mag", so Mahrer vor Journalisten. Von der Bundesregierung - und hier insbesondere von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) - fordert er rasch einen Energie-Masterplan.

