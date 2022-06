USA liefern moderne Raketensysteme an Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung liefert der Ukraine im Rahmen eines neuen Sicherheitspakets moderne Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch. Aus dem Weißen Haus hieß es am Dienstagabend (Ortszeit), die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar (652 Millionen Euro).

5,2 Mio. Kinder in der Ukraine auf Hilfe angewiesen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Rund 5,2 Millionen Kinder sind wegen des Ukraine-Kriegs auf humanitäre Hilfe angewiesen. Etwa drei Millionen benötigen direkt in dem von Russland attackierten Land Unterstützung, weitere 2,2 Millionen Kinder sind geflohen, sie sind auf Beistand in den Aufnahmeländern angewiesen, teilt UNICEF Österreich mit. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurden durch die Kämpfe fast zwei von drei Kindern vertrieben.

Lockdown in Shanghai großteils aufgehoben

Shanghai - In der südchinesischen Hafenmetropole Shanghai sind nach zwei Monaten strengem Corona-Lockdown mit Ausgangssperren die Beschränkungen weitgehend gelockert worden. Seit Mittwoch durften die meisten der 26 Millionen Menschen ihre Wohnungen wieder verlassen. Geschäfte öffneten. Öffentlicher und privater Verkehr wurden mit gewissen Einschränkungen wieder aufgenommen.

Uvalde nimmt Abschied von ersten Opfern des Schulmassakers

Uvalde (Texas) - Die texanische Kleinstadt Uvalde hat am Dienstag (Ortszeit) Abschied von den ersten Opfern des Massakers an einer Volksschule genommen. Der Sarg der zehnjährigen Amerie Jo Garza wurde in der Früh in die katholische Kirche zum Heiligen Herzen getragen. Eine weitere Schülerin, die zehnjährige Maite Yuleana Rodriguez, sollte ebenfalls am Dienstag beigesetzt werden. Weitere Beerdigungen der insgesamt 19 getöteten Kinder und zwei Lehrerinnen sollen in den kommenden Wochen folgen.

ÖBB führen keine Reservierungspflicht ein

Wien - Die Reiselust ist zurück und die ÖBB sind in der Post-Corona-Ära angelangt. Zugleich gibt es das Klimaticket neu und die Spritpreise sind explodiert, was für mehr Bahn-Pendler sorgt. Im April und Mai wurden erstmals seit Corona mehr Fahrgäste gezählt, als im selben Zeitraum 2019, dem bisher stärksten ÖBB-Reisejahr jemals. Wegen zuletzt sehr voller Züge und einzelnen Räumungen kommt aber keine Reservierungspflicht. Man wolle sich insgesamt laufend verbessern.

14 Bergleute in Kolumbien verschüttet

Bogota - 14 Bergleute sind bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Kolumbien verschüttet worden. Nach Angaben der Bergbaubehörde war eine Mischung aus "Methan und Kohlestaub" in der Mine explodiert. Ein Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb der Mine aufhielt, wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Leiterin der Suchaktion, Catalina Gheorghe, sprach von einer "sehr schwierigen Rettung", die "wahrscheinlich noch mehrere Tage dauern" werde.

Erster Hurrikan der Saison fordert Todesopfer in Mexiko

Oaxaca - Nach dem Durchzug des Hurrikans "Agatha" ist die Zahl der Todesopfer im mexikanischen Oaxaca auf mindestens elf gestiegen. Weitere 21 Menschen würden vermisst, sagte der Gouverneur des südmexikanischen Bundesstaates, Alejandro Murat, am Dienstagabend (Ortszeit) dem Sender Radio F�rmula. Besonders betroffen seien einige hochgelegene Gemeinden an der Küste und in der gebirgigen Region Sierra Sur. Manche von ihnen seien noch ohne Strom und Telefonverbindung.

