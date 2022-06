Die Maskenpflicht fällt fast überall

Wien - Angesichts sinkender Infektionszahlen wird die Maskenpflicht in Österreich weiter zurückgedrängt. Mit Mittwoch ist beispielsweise im gesamten Handel kein Mund-Nasen-Schutz mehr anzulegen. Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss mit Ausnahme Wiens keine FFP2-Maske getragen werden. Verpflichtend ist sie nur noch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, also beispielsweise in Spitälern, Arztpraxen und Seniorenheimen.

Lockdown in Shanghai großteils aufgehoben

Shanghai - In der südchinesischen Hafenmetropole Shanghai sind nach zwei Monaten strengem Corona-Lockdown mit Ausgangssperren die Beschränkungen weitgehend gelockert worden. Seit Mittwoch durften die meisten der 26 Millionen Menschen ihre Wohnungen wieder verlassen. Geschäfte öffneten. Öffentlicher und privater Verkehr wurden mit gewissen Einschränkungen wieder aufgenommen.

USA liefern moderne Raketensysteme an Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung liefert der Ukraine im Rahmen eines neuen Sicherheitspakets moderne Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch. Aus dem Weißen Haus hieß es am Dienstagabend (Ortszeit), die Ukraine habe zugesichert, mit dem in den USA hergestellten Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar (652 Millionen Euro).

5,2 Mio. Kinder in der Ukraine auf Hilfe angewiesen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - Rund 5,2 Millionen Kinder sind wegen des Ukraine-Kriegs auf humanitäre Hilfe angewiesen. Etwa drei Millionen benötigen direkt in dem von Russland attackierten Land Unterstützung, weitere 2,2 Millionen Kinder sind geflohen, sie sind auf Beistand in den Aufnahmeländern angewiesen, teilt UNICEF Österreich mit. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen wurden durch die Kämpfe fast zwei von drei Kindern vertrieben.

Europa wird zur Drehscheibe im Kokainhandel

Den Haag - Ein Rekord jagt den nächsten: 73 Tonnen Kokain sind im vergangenen Jahr allein im Hafen von Rotterdam sichergestellt worden - zum Verkaufswert von etwa fünf Milliarden Euro. In Hamburg waren es mehr als 19 Tonnen - soviel wie nie zuvor. Doch für die Fahnder sind diese Erfolge auch der bittere Beweis, dass Europa eine Drehscheibe des Kokainhandels geworden ist. "Wir wissen, dass das nur die Spitze des Eisberges ist", sagt Jan op gen Oorth von Europol in Den Haag.

Dänen stimmen über Verteidigungskooperation mit EU ab

Kopenhagen - In Dänemark hat am Mittwoch eine Volksabstimmung über eine Teilnahme an der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU begonnen. Knapp 4,3 Millionen stimmberechtigte Däninnen und Dänen sollen dabei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entscheiden, ob sie den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abschaffen wollen.

Uvalde nimmt Abschied von ersten Opfern des Schulmassakers

Uvalde (Texas) - Die texanische Kleinstadt Uvalde hat am Dienstag (Ortszeit) Abschied von den ersten Opfern des Massakers an einer Volksschule genommen. Der Sarg der zehnjährigen Amerie Jo Garza wurde in der Früh in die katholische Kirche zum Heiligen Herzen getragen. Eine weitere Schülerin, die zehnjährige Maite Yuleana Rodriguez, sollte ebenfalls am Dienstag beigesetzt werden. Weitere Beerdigungen der insgesamt 19 getöteten Kinder und zwei Lehrerinnen sollen in den kommenden Wochen folgen.

14 Bergleute in Kolumbien verschüttet

Bogota - 14 Bergleute sind bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Kolumbien verschüttet worden. Nach Angaben der Bergbaubehörde war eine Mischung aus "Methan und Kohlestaub" in der Mine explodiert. Ein Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt der Explosion außerhalb der Mine aufhielt, wurde mit Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Die Leiterin der Suchaktion, Catalina Gheorghe, sprach von einer "sehr schwierigen Rettung", die "wahrscheinlich noch mehrere Tage dauern" werde.

