USA liefern moderne Raketensysteme an Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung liefert der Ukraine im Rahmen eines neuen Sicherheitspakets moderne Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch. Aus dem Weißen Haus hieß es am Dienstagabend (Ortszeit), die Ukraine habe zugesichert, mit dem US-Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar (652 Millionen Euro). Moskau warnte vor einer direkten Konfrontation mit den USA.

Russen haben mehr als die Hälfte von Sewerodonezk erobert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland dürfte nach schweren Kämpfen mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sewerodonezk besetzt haben. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte verstärkt und die Russen seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es am Mittwoch in einem Update des britischen Verteidigungsministerium. In anderen Gebieten führe Moskau weiterhin Angriffe mit Langstreckenraketen gegen Infrastrukturziele in der gesamten Ukraine durch, hieß es weiter.

Wallner zu Vorarlberger Inseratenaffäre im U-Ausschuss

Wien - Im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss haben Opposition und Grüne am Mittwoch versucht, die Vorarlberger Inseratenaffäre in der Befragung zu thematisieren. An der ÖVP und der stellvertretenden Verfahrensrichterin Christa Edwards bissen sich SPÖ und FPÖ dabei großteils die Zähne aus, wurde doch ein Zusammenhang mit Untersuchungsgegenstand und -zeitraum negiert. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist erst am Nachmittag an der Reihe.

Mai-Arbeitslosenrate bei 5,7 Prozent - Neuer Stellenrekord

Wien - Trotz hoher Energiepreise und Ukraine-Krieg setzt sich die Arbeitsmarkterholung weiter fort. Die Mai-Arbeitslosenquote belief sich auf 5,7 Prozent, der niedrigste Wert seit 14 Jahren. Erneut gab es einen Stellenrekord. "Diese Entwicklung ist auf die Kombination aus saisonalen Effekten und weiterhin guter Konjunktur in Verbindung mit unseren Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen", erklärte Arbeitsminister Kocher (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung.

Nehammer bei EVP-Kongress mit scharfen Tönen zu Migration

Rotterdam - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die EU-Konservativen aufgerufen, angesichts des Ukraine-Kriegs nicht auf das Thema Migrationspolitik zu vergessen. "Wir müssen sehr genau aufpassen, dass dieser unglaublich dramatische Krieg nicht viele andere Sicherheitsprobleme überdeckt", sagte Nehammer am Mittwoch beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Rotterdam. Probleme wie illegale Migration, Terrorismus oder Organisierte Kriminalität "bestehen vollumfänglich weiter".

E-Rezept bis Ende Juni flächendeckend verfügbar

Wien - 82 Prozent der Kassenärzte und 93 Prozent der Apotheken nutzen derzeit das E-Rezept, der Rest soll bis Ende des Monats folgen. Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, bezeichnete das E-Rezept bei einer Pressekonferenz am Mittwoch als "Meilenstein bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems". Als nächster Schritt soll das E-Rezept auch im Ausland gültig sein und von mehr Wahlärzten genutzt werden.

3.728 neue Corona-Fälle in Österreich

Wien - Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus ist in Österreich binnen 24 Stunden am Mittwoch (Stand 9.30 Uhr) auf 3.728 Fälle angestiegen. Der Wert liegt nicht nur über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.225), sondern übertrifft auch die 2.935 Neuinfektionen am vergangenen Mittwoch deutlich. Das Gesundheitsministerium sah aber weiterhin eine stabile Lage.

Dänen stimmen über Verteidigungskooperation mit EU ab

Kopenhagen - In Dänemark hat am Mittwoch eine Volksabstimmung über eine Teilnahme an der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU begonnen. Knapp 4,3 Millionen stimmberechtigte Däninnen und Dänen sollen dabei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entscheiden, ob sie den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abschaffen wollen.

