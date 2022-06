USA liefern moderne Raketensysteme an Ukraine

Washington/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Regierung liefert der Ukraine im Rahmen eines neuen Sicherheitspakets moderne Mehrfachraketenwerfer zur Verteidigung gegen den russischen Einmarsch. Aus dem Weißen Haus hieß es am Dienstagabend (Ortszeit), die Ukraine habe zugesichert, mit dem US-Artilleriesystem HIMARS keine Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Das System sei Teil eines Pakets im Wert von 700 Millionen Dollar (652 Millionen Euro). Moskau warnte vor einer direkten Konfrontation mit den USA.

Russen haben mehr als die Hälfte von Sewerodonezk erobert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland dürfte nach schweren Kämpfen mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sewerodonezk besetzt haben. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte verstärkt und die Russen seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es am Mittwoch in einem Update des britischen Verteidigungsministerium. Die russischen Soldaten kontrollierten 60 Prozent der Stadt, bestätigte auch der Bürgermeister der Stadt, Olexandr Strjuk.

Wallner wies in U-Aussschuss Vorwürfe erneut zurück

Wien - Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss die Vorwürfe in der Inseratenaffäre abermals zurückgewiesen. Er habe niemals für die Vornahme eines Amtsgeschäfts eine Gegenleistung eingefordert, so Wallner in seinem Eingangsstatement: "Das entspricht nicht meinem Stil und meiner Amtsführung."

Arbeitslosigkeit sank weiter - Rekord bei offenen Stellen

Wien - Trotz hoher Energiepreise und Ukraine-Krieg setzt sich die Arbeitsmarkterholung weiter fort. Die Mai-Arbeitslosenquote belief sich auf 5,7 Prozent, der niedrigste Wert seit 14 Jahren. Erneut gab es einen Stellenrekord. "Diese Entwicklung ist auf die Kombination aus saisonalen Effekten und weiterhin guter Konjunktur in Verbindung mit unseren Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik zurückzuführen", erklärte Arbeitsminister Kocher (ÖVP) am Mittwoch.

Deutsche Sprit-Steuersenkung wirkt - Brunner beruhigt

Wien - Seit heute gilt in Deutschland die Senkung der Energiesteuer auf Sprit - und sie zeigt überraschend deutlich und schnell Wirkung von Preissenkungen bis zu 30 Cent je Liter. Das wiederum hat Begehrlichkeiten in Österreich erzeugt. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hingegen verteidigte heute die heimische Regierungspolitik. Der deutsche Rabatt habe zwar die Zapfsäulenpreise gesenkt, "jedoch liegen die im Vergleich noch immer über dem österreichischen Niveau", so Brunner.

Nehammer bei EVP-Kongress mit scharfen Tönen zu Migration

Rotterdam - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat die EU-Konservativen aufgerufen, angesichts des Ukraine-Kriegs nicht auf das Thema Migrationspolitik zu vergessen. "Wir müssen sehr genau aufpassen, dass dieser unglaublich dramatische Krieg nicht viele andere Sicherheitsprobleme überdeckt", sagte Nehammer am Mittwoch beim Kongress der Europäischen Volkspartei (EVP) in Rotterdam. Probleme wie illegale Migration, Terrorismus oder Organisierte Kriminalität "bestehen vollumfänglich weiter".

Über Pfingsten am liebsten in die Steiermark

Wien - Das lange Wochenende über Pfingsten veranlasst auch heuer wieder viele zu einer kleinen Urlaubsreise, gebucht wird immer kurzfristiger. 22 Prozent sind noch unentschlossen, 23 Prozent fahren fix weg, wie aus einer aktuellen Umfrage der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) hervorgeht. Fast zwei Drittel (62 Prozent) davon bleiben im Inland. Mit Abstand am gefragtesten ist dabei die Steiermark (23 Prozent). Dahinter folgen Kärnten (15 Prozent) und Salzburg (12 Prozent).

Wintertourismus weiterhin von Coronakrise gezeichnet

Wien - In der abgelaufenen Wintersaison ist spürbar weniger Urlaub in Österreich gemacht worden als vor der Pandemie. In der Bilanz der Beherbergungsbetriebe klafft noch eine große Lücke. Insgesamt verbuchten die Betreiber von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen 52,7 Millionen Nächtigungsbuchungen. Das waren um 27,8 Prozent weniger als in der letzten Normalsaison vor der Coronakrise (2018/19), wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht.

