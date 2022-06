Russen haben mehr als die Hälfte von Sewerodonezk erobert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Russland dürfte nach schweren Kämpfen mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sewerodonezk besetzt haben. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte verstärkt und die Russen seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es am Mittwoch in einem Update des britischen Verteidigungsministerium. Die russischen Soldaten kontrollierten 60 Prozent der Stadt, bestätigte auch der Bürgermeister der Stadt, Olexandr Strjuk.

USA: Kiew wird Russland nicht mit neuen US-Waffen angreifen

Washington - Die Ukraine hat nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken zugesagt, die von Washington versprochenen modernen Raketensysteme nicht für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Die neuen Waffen sollen Kiew aber helfen, seine Verhandlungsposition zu verbessern. Die USA rechneten damit, dass sich Russlands Krieg in der Ukraine über Monate hinziehen werde, sagte Blinken am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington.

Ungarn blockiert Öl-Embargo gegen Russland

Moskau/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Ungarn blockiert auf der Zielgeraden die Unterzeichnung des Öl-Embargos gegen Russland. Das berichtete das ungarische Onlineportal "hvg.hu" am Mittwoch unter Berufung auf voneinander unabhängige Presseinformationen. Der Grund für das Veto sei, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, auf der EU-Sanktionsliste jener Personen steht, die mit Einreiseverbot und dem Einfrieren von Vermögen belegt wurden.

Kreml-kritische Aktivistin in Kroatien festgenommen

Moskau - Eine Kreml-kritische russische Aktivistin aus dem Umfeld der Protestband Pussy Riot ist in Kroatien festgenommen worden. Wie die Band am Mittwoch berichtete, begleitete Aisoltan Nijassowa die Gruppe auf deren Europa-Tournee und wurde am Sonntag bei der Einreise aus Slowenien auf Grundlage eines in Turkmenistan ausgestellten Haftbefehls festgenommen. "Eine Unschuldige sitzt im Gefängnis und muss freigelassen werden", sagte Pussy-Riot-Musikerin Maria Aljochina.

AUA streicht wegen Betriebsversammlungen 28 Flüge

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) streicht wegen Betriebsversammlungen am Donnerstag 28 Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Die rund 1.000 betroffenen Passagiere würden soweit möglich persönlich kontaktiert, sagte eine Pressesprecherin am Mittwochabend zur APA.

EU-Kommission billigt Auszahlung von Corona-Hilfen an Polen

Warschau/Brüssel - Die EU-Kommission hat sich nach monatelangem Streit mit der polnischen Regierung auf einen Plan für die Auszahlung milliardenschwerer Corona-Hilfen verständigt. Das teilte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni am Mittwoch mit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde an diesem Donnerstag in Warschau sein und Details der Einigung vorstellen. Vorangegangen war ein erbitterter Streit über die polnischen Justizreformen.

Hausdurchsuchungen bei BMW in Steyr und München

München/Steyr/Seoul - Die Staatsanwaltschaft München hat nach Angaben von BMW am Mittwoch Geschäftsräume in der BMW-Konzernzentrale und in Steyr in Oberösterreich durchsucht. Grund sei ein Rechtshilfeersuchen der südkoreanischen Behörden aus dem Jahr 2020 gewesen, bei dem es um Dutzende von Motorbränden bei BMW-Autos in Südkorea im Jahr 2018 ging, erklärte der bayrische Autobauer.

EU gibt grünes Licht für Euro-Einführung in Kroatien

Brüssel - Kroatien erfüllt nach einer abschließenden Bewertung der EU-Kommission die Voraussetzungen für die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro. Wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte, könnten damit die noch ausstehenden EU-Beschlüsse zur Umstellung getroffen werden. Kroatien will seine Landeswährung Kuna ab dem kommenden Jahr durch den Euro ersetzen.

