Jury entscheidet größtenteils gegen Heard und für Depp

Fairfax (Virginia) - Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und dessen Ex-Frau Amber Heard haben die Geschworenen beide Seiten wegen Verleumdung schuldig gesprochen. Heard müsse ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen, während Depp seiner früheren Frau zwei Millionen Dollar zahlen müsse, entschieden die Geschworenen in ihrer am Mittwoch im Prozess in Fairfax im US-Staat Virginia verkündeten Entscheidung.

Sturm auf Sjewjerodonezk geht weiter

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Bei Gefechten in der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk haben die russischen Truppen nach Angaben des Generalstabs in Kiew "teilweise Erfolg". Der Feind habe die Kontrolle über den östlichen Teil der Stadt, teilte die ukrainische Militärführung am Mittwochabend mit. Der Sturm auf die Großstadt dauere an, hieß es. Die pro-russischen Separatisten behaupteten, sie hätten bereits mehr als 70 Prozent der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht.

USA: Kiew wird Russland nicht mit neuen US-Waffen angreifen

Washington - Die Ukraine hat nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken zugesagt, die von Washington versprochenen modernen Raketensysteme nicht für Angriffe auf Ziele in Russland zu nutzen. Die neuen Waffen sollen Kiew aber helfen, seine Verhandlungsposition zu verbessern. Die USA rechneten damit, dass sich Russlands Krieg in der Ukraine über Monate hinziehen werde, sagte Blinken am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Washington.

Ungarn blockiert Öl-Embargo gegen Russland

Moskau/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Ungarn blockiert auf der Zielgeraden die Unterzeichnung des Öl-Embargos gegen Russland. Das berichtete das ungarische Onlineportal "hvg.hu" am Mittwoch unter Berufung auf voneinander unabhängige Presseinformationen. Der Grund für das Veto sei, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, auf der EU-Sanktionsliste jener Personen steht, die mit Einreiseverbot und dem Einfrieren von Vermögen belegt wurden.

Wallner wies in U-Aussschuss Vorwürfe erneut zurück

Wien - Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwoch im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss die Vorwürfe in der Inseratenaffäre abermals zurückgewiesen. Er habe niemals für die Vornahme eines Amtsgeschäfts eine Gegenleistung eingefordert, so Wallner: "Das entspricht nicht meinem Stil und meiner Amtsführung." Die Sitzung dauerte insgesamt elf Stunden lang und war von zermürbenden Geschäftsordnungsdiskussionen geprägt.

Regierung bringt Pflege-Reform auf parlamentarischen Weg

Wien - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat in Sachen Pflege-Reform die nächsten Schritte eingeleitet. Sein Ressort schickte am Mittwoch vier für die Reform notwendige Gesetze bzw. Novellen in Begutachtung. Mit der im Ministerrat bereits Mitte Mai fixierten Reform sollen die Pflegeberufe attraktiver werden - etwa durch Gehaltsboni. Auch die Ausbildung wird reformiert (u.a. durch monetäre Anreize). Verbesserungen bringt die Reform auch beim Pflegegeld.

Kreml-kritische Aktivistin in Kroatien festgenommen

Moskau - Eine Kreml-kritische russische Aktivistin aus dem Umfeld der Protestband Pussy Riot ist in Kroatien festgenommen worden. Wie die Band am Mittwoch berichtete, begleitete Aisoltan Nijassowa die Gruppe auf deren Europa-Tournee und wurde am Sonntag bei der Einreise aus Slowenien auf Grundlage eines in Turkmenistan ausgestellten Haftbefehls festgenommen. "Eine Unschuldige sitzt im Gefängnis und muss freigelassen werden", sagte Pussy-Riot-Musikerin Maria Aljochina.

AUA streicht wegen Betriebsversammlungen 28 Flüge

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) streicht wegen Betriebsversammlungen am Donnerstag 28 Flüge auf der Kurz- und Mittelstrecke. Die rund 1.000 betroffenen Passagiere würden soweit möglich persönlich kontaktiert, sagte eine Pressesprecherin am Mittwochabend zur APA.

