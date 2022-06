Jury entscheidet größtenteils gegen Heard und für Depp

Fairfax (Virginia) - Im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und dessen Ex-Frau Amber Heard haben die Geschworenen beide Seiten wegen Verleumdung schuldig gesprochen. Heard müsse ihrem Ex-Mann 15 Millionen Dollar (14 Millionen Euro) Schadenersatz zahlen, während Depp seiner früheren Frau zwei Millionen Dollar zahlen müsse, entschieden die Geschworenen in ihrer am Mittwoch im Prozess in Fairfax im US-Staat Virginia verkündeten Entscheidung.

Erste Sitzung der OPEC+ nach EU-Einigung zu Ölembargo

Wien - Nach der jüngsten Einigung der EU-Staaten auf Importbeschränkungen für russisches Öl berät die Erdöl-Allianz OPEC+ am Donnerstag über ihre weitere Förderstrategie. Vor der monatlichen Online-Sitzung wurde die Frage diskutiert, ob Russland auch in Zukunft an die Produktionsvereinbarungen des Kartells gebunden bleibt, oder wegen des Sanktionsdrucks davon befreit wird. Laut dem "Wall Street Journal" erwägen einige der Mitglieder, das Ölförderabkommen mit Russland auszusetzen.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Nach der von unzähligen Geschäftsordnungsdiskussionen zerrissenen Befragung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tags zuvor widmet sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag abermals der Inseratenaffäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Geladen sind neben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ein Prüfer des Finanzamtes sowie Finanzreferent und Unternehmer Jürgen Rauch.

Long-Covid-Leitfaden soll Hausärzte zu Behandlungsweg führen

Wien - Ein Online-Leitfaden für Long Covid soll Hausärztinnen und -ärzten ab sofort helfen, den besten Behandlungsweg zu finden. Mit dem Tool könnten die Mediziner während des Gesprächs mit den Betroffenen gemeinsam "die Infos suchen, die man braucht", sagte Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM), am Mittwochnachmittag bei einem Hintergrundgespräch. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) versicherte, sich verstärkt um Long Covid zu kümmern.

Nehammer unterstützt Macron-Vorschlag für Ukraine-Annäherung

Rotterdam - Österreich unterstützt die Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine neue politische Gemeinschaft der EU mit möglichen künftigen Mitgliedern wie der Ukraine. "Die finde ich super, ich hab sie unterstützt im Rat", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor österreichischen Journalisten in Rotterdam. Der Vorschlag habe auch "die Unterstützung des Großteils des Europäischen Rates", so Nehammer unter Verweis auf Wortmeldungen beim jüngsten EU-Gipfel.

USA wollen vier Raketenwerfer an Ukraine liefern

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die USA wollen der Ukraine insgesamt vier Mehrfachraketenwerfer zur Verfügung stellen. Wie das US-Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte, soll das neue Waffenpaket für Kiew zudem weitere 1.000 Javelin-Panzerabwehrraketen und vier Mi-17-Hubschrauber umfassen. Die US-Regierung hatte das neue militärischen Hilfspaket im Gesamtwert von 700 Millionen Dollar (650 Millionen Euro) am Vortag angekündigt.

Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen beginnen

London - In London beginnen am Donnerstag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Zum Auftakt nehmen führende Royals unweit des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" (11.00 Uhr MESZ) ab. Anschließend zeigt sich die Queen mit den wichtigsten Mitgliedern ihrer Familie auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses.

Mann schießt in Krankenhaus in Tulsa um sich - Fünf Tote

Tulsa (Oklahoma) - Eine Woche nach dem Massaker in einer Volksschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma nach Polizeiangaben das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und vier Menschen getötet, bevor er sich nach ersten Erkenntnissen selbst erschoss. Das teilte der Vize-Polizeichef der Stadt Tulsa, Eric Dalgleish, am Mittwoch mit. Der Mann sei mit einem Gewehr und einer Handfeuerwaffe in ein Gebäude eingedrungen, das zum St.-Francis-Komplex in Tulsa gehört.

