--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0100 (Nachrichtenüberblick) vom 02.06.2022 muss die 4. Teilmeldung ("Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre") ersatzlos gestrichen werden. Die Meldung steht irrtümlich 2 Mal im Überblick. ---------------------------------------------------------------------

Wirtschaft im ersten Quartal um 9,5 Prozent gewachsen

Wien - Die österreichische Wirtschaft ist mit einem starken Wachstum ins Jahr 2022 gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal real, also inflationsbereinigt, um 9,5 Prozent zu, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Damit liege die heimische Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Die positive Entwicklung sei von praktisch allen Wirtschaftsbereichen getragen worden, ganz besonder von Industrie, Bau und Handel.

Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen beginnen

London - In London beginnen am Donnerstag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Zum Auftakt nehmen führende Royals unweit des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade "Trooping the Colour" (11.00 Uhr MESZ) ab. Anschließend zeigt sich die Queen mit den wichtigsten Mitgliedern ihrer Familie auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Nach der von unzähligen Geschäftsordnungsdiskussionen zerrissenen Befragung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tags zuvor widmet sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag abermals der Inseratenaffäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Geladen sind neben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ein Prüfer des Finanzamtes sowie Finanzreferent und Unternehmer Jürgen Rauch.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Nach der von unzähligen Geschäftsordnungsdiskussionen zerrissenen Befragung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tags zuvor widmet sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag abermals der Inseratenaffäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Geladen sind neben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ein Prüfer des Finanzamtes sowie Finanzreferent und Unternehmer Jürgen Rauch.

Tirol will offenbar generelle Temporeduktion

Innsbruck - Das Land Tirol und damit die schwarz-grüne Landesregierung hat in einer Stellungnahme zu der von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) Ende April präsentierten Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) offenbar eine generelle Temporeduktion auf allen Straßen vorgeschlagen. Dies berichtete die "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Statt den Tempolimits 50/100/130 km/h im Ortsgebiet, auf Freilandstraßen und Autobahnen soll demnach dort 30/80/100 km/h gelten.

Dänemark will EU-Verteidigungsvorbehalt abschaffen

Kopenhagen - Nach 30 Jahren mit Sonderstatus will sich Dänemark künftig in die Verteidigungszusammenarbeit innerhalb der EU einbringen. Knapp 67 Prozent der dänischen Wählerinnen und Wähler stimmten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges bei einer Volksabstimmung am Mittwoch dafür, den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abzuschaffen. Nur rund 33 Prozent waren dafür, diesen Sonderstatus beibehalten zu wollen.

Erste Sitzung der OPEC+ nach EU-Einigung zu Ölembargo

Wien - Nach der jüngsten Einigung der EU-Staaten auf Importbeschränkungen für russisches Öl berät die Erdöl-Allianz OPEC+ am Donnerstag über ihre weitere Förderstrategie. Vor der monatlichen Online-Sitzung wurde die Frage diskutiert, ob Russland auch in Zukunft an die Produktionsvereinbarungen des Kartells gebunden bleibt, oder wegen des Sanktionsdrucks davon befreit wird. Laut dem "Wall Street Journal" erwägen einige der Mitglieder, das Ölförderabkommen mit Russland auszusetzen.

Long-Covid-Leitfaden soll Hausärzte zu Behandlungsweg führen

Wien - Ein Online-Leitfaden für Long Covid soll Hausärztinnen und -ärzten ab sofort helfen, den besten Behandlungsweg zu finden. Mit dem Tool könnten die Mediziner während des Gesprächs mit den Betroffenen gemeinsam "die Infos suchen, die man braucht", sagte Susanne Rabady, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM), am Mittwochnachmittag bei einem Hintergrundgespräch. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) versicherte, sich verstärkt um Long Covid zu kümmern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red