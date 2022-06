Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen begonnen

London - Mit der traditionellen Parade "Trooping the Colour" haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss unter anderem auch zur Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes befragt worden. Seine Wahrnehmungen dazu sind enden wollend, wie er bei seiner Befragung wissen ließ. Auf die Möglichkeit von Inseraten in der Wirtschaftsbundzeitung habe er selbst jedenfalls niemals hingewiesen, so Brunner: "Das kann ich ausschließen."

London: Russland hat Großteil von Sjewjerodonezk eingenommen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Truppen haben nach britischer Einschätzung den Großteil der umkämpften ostukrainischen Großstadt Sjewjerodonezk eingenommen. Unterstützt von heftigen Artillerieangriffen machten die Streitkräfte örtliche Geländegewinne, teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag mit. Sie erlitten aber auch schwere Verluste. Die Hauptstraße in die Stadt hinein werde vermutlich noch von der Ukraine gehalten, hieß es unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse.

Wirtschaft im ersten Quartal um 9,5 Prozent gewachsen

Wien - Die österreichische Wirtschaft ist mit einem starken Wachstum ins Jahr 2022 gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal real, also inflationsbereinigt, um 9,5 Prozent zu, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Damit liege die heimische Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Das Wachstum fand auf breiter Basis statt - fast alle Wirtschaftsbereiche trugen zu der positiven Entwicklung bei.

Tiroler ÖVP und Grüne uneins bei Temporeduktion

Innsbruck - Trotz einer vom Land Tirol und damit eigentlich der schwarz-grünen Landesregierung abgegebenen Stellungnahme zu der von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierten Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), in der eine generelle Temporeduktion auf allen Straßen vorgeschlagen worden war, sind sich ÖVP und Grüne offenbar uneins bei diesem Thema. Die ÖVP bezeichnete den Vorstoß am Donnerstag in einer Aussendung als "ideologiegetrieben".

Mann schießt in Krankenhaus in Tulsa um sich - Fünf Tote

Tulsa (Oklahoma) - Eine Woche nach dem Massaker in einer Volksschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma nach Polizeiangaben das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und vier Menschen getötet, bevor er sich nach ersten Erkenntnissen selbst erschoss. Das teilte der Vize-Polizeichef der Stadt Tulsa, Eric Dalgleish, am Mittwoch mit. Der Mann sei mit einem Gewehr und einer Handfeuerwaffe in ein Gebäude eingedrungen, das zum St.-Francis-Komplex in Tulsa gehört.

Totschnig: Höherer Tierwohlstandard bedeutet weniger Bauern

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht wenig Spielraum für höhere Standards in den Ställen. "Schrauben wir Tierwohlstandards zu hoch, verlieren wir die heimischen Bauern. Sind ihre Produkte zu teuer, werden sie durch billigere aus dem Ausland ersetzt", sagte er zur Zeitung "Der Standard". Der SPÖ hingegen sind die Maßnahmen zum Tierschutz viel zu wenig. Türkis-Grün "peitsche" ein Paket durch, dass Tierquälerei weiter zulasse, so die Kritik.

Jeder zehnte Rekrut hat psychische Störung

Wien - Rund ein Fünftel der wehrpflichtigen Männer in Österreich werden jedes Jahr als untauglich für den Militärdienst eingestuft. Die meisten von ihnen werden wegen psychischer Störungen und Verhaltensstörungen ausgeschieden. 2005 waren 31,5 Prozent aller Diagnosen "Psychische und Verhaltensstörungen", 2021 lag dieser Anteil bereits bei 56 Prozent, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Volker Reifenberger hervorgeht.

