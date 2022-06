Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen begonnen

London - Mit der traditionellen Parade "Trooping the Colour" haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne. Die Queen zeigte sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts der Menge.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zur Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes befragt worden. Seine Wahrnehmungen dazu sind enden wollend, wie er bei seiner Befragung wissen ließ. Auf die Möglichkeit von Inseraten in der Wirtschaftsbundzeitung habe er selbst jedenfalls niemals hingewiesen: "Das kann ich ausschließen." Aus der Inseratenaffäre in seinem Ministerium habe man bereits die Lehren gezogen.

Russland kontrolliert laut Selenskyj ein Fünftel der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine dauert der Krieg seit nunmehr hundert Tagen an und die russischen Streitkräfte kontrollieren inzwischen ein Fünftel des Landes. "Rund 20 Prozent unseres Territoriums sind nun unter Kontrolle der Besatzer", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Im Osten des Landes werde die Lage immer schwieriger: "Wir verlieren täglich 60 bis 100 Soldaten." Seit Beginn des Krieges wurden tausende Menschen getötet und Millionen Ukrainer in die Flucht getrieben.

Ungarn nun doch bei EU-Sanktionspaket an Bord

Moskau/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Ungarn werde sich an die Anfang der Woche beim EU-Sondergipfel zum Ukraine-Krieg unterzeichneten Abmachungen zu weiteren Sanktionen gegen Russland halten. So hat die staatliche Ungarische Nachrichtenagentur (MTI) am Donnerstag den Sprecher von Ministerpräsident Viktor Orb�n, Bertalan Havasi, zitiert, der sich wieder auf Orb�n berief. Zuvor hatte das Onlineportal hvg.hu berichtet, Ungarn blockiere auf der Zielgeraden die Unterzeichnung des Ölembargos gegen Russland erneut.

Wirtschaft im ersten Quartal um 9,5 Prozent gewachsen

Wien - Die österreichische Wirtschaft ist mit einem starken Wachstum ins Jahr 2022 gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im ersten Quartal real, also inflationsbereinigt, um 9,5 Prozent zu, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Damit liege die heimische Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent höher als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Das Wachstum fand auf breiter Basis statt - fast alle Wirtschaftsbereiche trugen zu der positiven Entwicklung bei.

Alte Kategoriemieten steigen ab Juni um weitere 5,5 Prozent

Wien - Für Altbaumieter, deren Vertrag schon seit mehr als 28 Jahren besteht, steigen die Wohnkosten per 1. Juni heuer bereits zum zweiten Mal um kräftige 5,5 Prozent. Der Kategoriemietzins und damit auch die Betriebskosten erhöhen sich automatisch, sobald die Inflation ab der letzten Anpassung die nächste 5-Prozent-Schwelle überschreitet. Der Zins gilt für Verträge, die vor dem 1. März 1994 abgeschlossen wurden. Seither gelten die Richtwerte. Diese werden heuer nicht erneut erhöht.

Spritpreise-Vergleich: Super in Deutschland günstiger

Wien - Die seit gestern in Deutschland gültige Senkung der Energiesteuer auf Sprit zeigt Wirkung: Nachdem zuletzt beim Nachbarn deutlich teurer getankt wurde als in Österreich, ist nun Superbenzin in Deutschland günstiger: 1,878 Euro für den Liter Super nahmen die deutschen Tankwarte, hierzulande wurden gestern 1,919 Euro je Liter Super kassiert. Anders ist es bei Diesel: 1,928 Euro beim Nachbarn, 1,869 Euro hierzulande, berichtet der ÖAMTC.

Tiroler ÖVP und Grüne uneins bei Temporeduktion

Innsbruck - Trotz einer vom Land Tirol und damit eigentlich der schwarz-grünen Landesregierung abgegebenen Stellungnahme zu der von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierten Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), in der eine generelle Temporeduktion auf allen Straßen vorgeschlagen worden war, sind sich ÖVP und Grüne offenbar uneins bei diesem Thema. Die ÖVP bezeichnete den Vorstoß am Donnerstag in einer Aussendung als "ideologiegetrieben".

Wiener Börse notiert fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag befestigt notiert. Der ATX steigerte sich um 0,92 Prozent auf 3.344 Punkte, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Dank rückläufiger Rohölpreis ging es auch mit den Aktienkursen der europäischen Leitbörsen nach oben. Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltete sich unverändert mager. Die auffälligste Kursbewegung zeigte die Semperit-Aktie mit einem satten Zuwachs von mehr als neun Prozent.

red