Feiern zum 70. Thronjubiläum der Queen begonnen

London - Mit der traditionellen Parade "Trooping the Colour" haben in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Thronfolger Prinz Charles nahm am Donnerstag in Vertretung seiner Mutter die Militärschau auf dem Gelände Horse Guards Parade ab. An seiner Seite waren sein Sohn Prinz William und seine Schwester Prinzessin Anne. Die Queen zeigte sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts der Menge.

EU richtet sich bei Russland-Sanktionen nach Ungarn

Moskau/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Die EU verzichtet nun doch wegen des Widerstands Ungarns vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill (Kirill). Das sechste EU-Sanktionspaket gegen Russland wegen des Ukraine-Krieges, in dem auch ein weitgehendes Ölembargo enthalten ist, wurde am Donnerstag von Vertretern der EU-Staaten ohne die eigentlich gegen Kyrill geplante Strafmaßnahme gebilligt, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Russland kontrolliert laut Selenskyj ein Fünftel der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine dauert der Krieg seit nunmehr hundert Tagen an und die russischen Streitkräfte kontrollieren inzwischen ein Fünftel des Landes. "Rund 20 Prozent unseres Territoriums sind nun unter Kontrolle der Besatzer", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Im Osten des Landes werde die Lage immer schwieriger: "Wir verlieren täglich 60 bis 100 Soldaten." Seit Beginn des Krieges wurden tausende Menschen getötet und Millionen Ukrainer in die Flucht getrieben.

Nehammer unterstützt Macron-Vorschlag für Ukraine-Annäherung

Rotterdam/Luxemburg - Österreich unterstützt die Idee des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine neue politische Gemeinschaft der EU mit möglichen künftigen Mitgliedern wie der Ukraine. "Die finde ich super, ich hab sie unterstützt im Rat", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor österreichischen Journalisten in Rotterdam. Der Vorschlag habe auch "die Unterstützung des Großteils des Europäischen Rates", so Nehammer unter Verweis auf Wortmeldungen beim jüngsten EU-Gipfel.

Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Wien - Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ist am Donnerstag im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss zur Inseratenaffäre des Vorarlberger Wirtschaftsbundes befragt worden. Seine Wahrnehmungen dazu sind enden wollend, wie er bei seiner Befragung wissen ließ. Auf die Möglichkeit von Inseraten in der Wirtschaftsbundzeitung habe er selbst jedenfalls niemals hingewiesen: "Das kann ich ausschließen." Aus der Inseratenaffäre in seinem Ministerium habe man bereits die Lehren gezogen.

Rund 3.000 Corona-Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Wien - Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Donnerstagvormittag 3.035 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2.230 Fällen. Die Sieben-Tages-Inzidenz blieb bei 174 Fällen je 100.000 Einwohner stabil. Seit dem Vortag kam ein weiterer Covid-Todesfall hinzu. Im Spital lagen noch 464 Infizierte, fünf weniger als am Mittwoch. 48 Betroffene werden intensiv betreut, ein Plus von fünf zum Vortag und ebenso zur Vorwoche.

AUA streicht wegen Betriebsversammlungen fast 60 Flüge

Wien/Schwechat - Die Betriebsversammlungen des AUA-Personals haben den Flugplan der Fluggesellschaft am Donnerstag stark beeinträchtigt. 58 der rund 400 geplanten Flüge fielen aus. Betroffen waren etwa 5.800 Passagiere, sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Betriebsräte des Bord- und Bodenpersonals hielten am Vormittag zeitgleich Betriebsversammlungen ab.

Regierung will grünem Wasserstoff Schwung verleihen

Wien - Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) haben am Donnerstag die Wasserstoff-Strategie der Regierung vorgestellt. Sie sieht bis 2030 über eine halbe Milliarde Euro an Förderungen vor, basiert sowohl auf der Eigenerzeugung als auch auf dem Import und legt fest, dass Wasserstoff in der Industrie, wo andere Energieträger nicht möglich sind, eingesetzt wird. Bis 2030 soll 80 Prozent des fossilen Wasserstoffs durch grünen ersetzt sein.

