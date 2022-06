Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und strengere Regeln

Washington - Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. "Wie viel mehr Blutvergießen sind wir bereit zu akzeptieren?", fragte Biden am Donnerstagabend in einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington. Der Demokrat nannte es "skrupellos", dass die Republikaner im US-Senat jede Verschärfung der Regelungen blockierten.

Whistleblower sollen besser geschützt werden

Wien - Österreich ist bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie, die auf EU-Ebene längst beschlossen wurde, stark in Verzug geraten. Die Umsetzung ins nationale Recht hätte schon bis Ende des Vorjahres erfolgen sollen. Mit dem heutigen Tag ist das entsprechende Whistleblowing-Gesetz jedoch für sechs Wochen in Begutachtung geschickt, teilte die türkis-grüne Bundesregierung mit. Unternehmen ab 50 Mitarbeitern müssen interne Meldestellen einrichten.

London feiert Thronjubiläum - Dankgottesdienst ohne Queen

London - Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. müssen Freitag ohne die persönliche Teilnahme der Königin auskommen. Zu einem "Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet. Die 96-jährige Königin habe während der Feierlichkeiten "einige Beschwerden" verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's "mit großem Widerwillen" verpassen, teilte der Buckingham-Palast mit.

Tiroler Fahrverbote werden ab Freitag wieder aufgelegt

Innsbruck - In Tirol werden ab heute, Freitag, die Abfahrverbote von der Autobahn zur Entlastung des niederrangigen Straßennetzes wieder aufgelegt. Gelten werden sie fürs erste am kompletten Pfingstwochenende zwischen Freitag, 7.00 Uhr und Sonntag, 19.00 Uhr in den Bezirken Innsbruck-Land, Innsbruck-Stadt, Reutte und Kufstein. Betroffen sind alle Verkehrsteilnehmer, für die das Ziel der Fahrt in Italien oder in einem Land liegt, das über Italien erreicht werden soll.

Nordkorea übernimmt Vorsitz der Konferenz für Abrüstung

Genf - Nordkorea hat begleitet vom Protest zahlreicher Länder turnusmäßig den Vorsitz der Konferenz für Abrüstung übernommen. Rund 50 Mitgliedstaaten der bei der UN angesiedelten Konferenz äußerten am Donnerstag ihre Empörung darüber, dass das unberechenbare, nuklear bewaffnete Nordkorea für die nächsten drei Wochen den Vorsitz des wichtigsten multilateralen Abrüstungsforums der Welt übernehmen soll.

Tichanowskaja warnt EU vor Erpressung durch Lukaschenko

Minsk/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja warnt die EU, sich im Ringen um Getreideexporte aus der Ukraine auf einen Deal mit Diktator Alexander Lukaschenko einzulassen. Ein Teil des vom russischen Militär blockierten ukrainischen Getreides könnte über Belarus transportiert werden, aber Minsk verlangt dafür die Aufhebung von Sanktionen. "Europa darf sich vom Lukaschenko-Regime nicht erpressen lassen", so Tichanowskaja bei einem Wien-Besuch gegenüber der APA.

Mann erschoss in Iowa vor einer Kirche zwei Frauen

Ames (Iowa) - Ein Mann hat auf einem Parkplatz vor der Cornerstone Kirche in Ames, Iowa, zwei Frauen erschossen und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Als die Polizisten am Tatort eintrafen, fanden sie die drei Toten vor. Nicholas Lennie vom lokalen Polizei-Department erklärte, man gehe von einem Einzeltäter aus. Informationen über die Identitäten der Opfer und des Täters liegen noch nicht vor.

Polizei verstärkt zu Pfingsten die Verkehrsüberwachung

Wien - Mit dem erwarteten erhöhten Verkehrsaufkommen am Pfingstwochenende auf Österreichs Straßen steigt auch die Unfallgefahr. Die Polizei wird daher in den kommenden Tagen die Überwachung verstärken - besonders im Fokus stehen dabei neben Hauptverkehrsrouten auch unfallträchtige Strecken, beliebte Ausflugsstrecken sowie der Nah- und Freizeitverkehr, wurde in einer Aussendung des Innenministeriums angekündigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red