Steirischer Landeshauptmann Schützenhöfer tritt zurück

Graz - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Freitag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen. Sein Nachfolger wird Christopher Drexler. Die Entscheidung "habe ich schweren Herzens getroffen, weil ich mit Leib und Seele Landeshauptmann bin", er übergebe aber auch mit gutem Gewissen an Drexler, so Schützenhöfer.

Durchhalteparolen in der Ukraine am 100. Kriegstag

Kiew (Kyjiw) - Mit Durchhalteparolen haben die ukrainischen Behörden den 100. Tag der russischen Invasion begonnen. "Heute kämpfen und halten wir jeden Meter der Region Luhansk", sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj am Freitag. Das ukrainische Militär hält nach eigenen Angaben weiter Stellungen in der schwer umkämpften Großstadt Sjewjerodonez. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland mittlerweile mehr als 90 Prozent der Luhansk-Region.

Rechnungshof übt heftige Kritik am Corona-Management

Wien - Der Rechnungshof übt heftige Kritik am Management der Coronapandemie durch die Behörden. "Der Bund hatte die im Pandemiefall notwendigen organisatorischen Strukturen und personellen Grundvoraussetzungen nicht sichergestellt", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Kritisiert wird ein unkoordiniertes Handeln zwischen Bund und Ländern, aber auch unter den Bundesbehörden. Gefordert werden die nötigen Personalressourcen und ein modernes Epidemiegesetz.

London feiert Thronjubiläum - Dankgottesdienst ohne Queen

London - Die Feierlichkeiten zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. müssen Freitag ohne die persönliche Teilnahme der Königin auskommen. Zu einem "Dankgottesdienst für die Herrschaft der Queen" in der Kathedrale St. Paul's werden führende Mitglieder der Royal Family erwartet. Die 96-jährige Königin habe während der Feierlichkeiten "einige Beschwerden" verspürt und werde die Zeremonie in der Kathedrale St. Paul's "mit großem Widerwillen" verpassen, teilte der Buckingham-Palast mit.

Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und strengere Regeln

Washington - Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. "Wie viel mehr Blutvergießen sind wir bereit zu akzeptieren?", fragte Biden am Donnerstagabend in einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington. Der Demokrat nannte es "skrupellos", dass die Republikaner im US-Senat jede Verschärfung der Regelungen blockierten.

Tesla-Chef Musk will Stellen abbauen

Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk will etwa jeden zehnten Job streichen. In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, schreibt Musk, er habe ein "sehr schlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren. Überschrieben war die Mail mit "Einstellungsstopp". Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Aufregung um teure Abschiedsfeier von WKNÖ-Präsidentin

St. Pölten - Rund um die im August 2020 erfolgte Abschiedsfeier für die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Sonja Zwazl, ist Aufregung entstanden. Laut Recherchen von "Standard" und "Kronen Zeitung" wurden für das Event bei etwa 90 eingeladenen Personen 58.000 Euro ausgegeben. Auch aufgrund der Verwendung von Mitgliedsbeiträgen sei eine Rüge des Kontrollamts der Wirtschaftskammer erfolgt. Die WKNÖ verwies etwa auf Stornokosten. Kritik kam von NEOS und FPÖ.

Geflüchteter Mörder in USA tötet vier Kinder

San Antonio (Texas) - Ein vor rund drei Wochen entflohener Häftling, der auf der Flucht vier Kinder und einen Erwachsenen ermordet haben soll, ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei im US-Bundesstaat Texas getötet worden. Beamte hätten den 46-Jährigen am Donnerstagabend (Ortszeit) nach einer Verfolgungsjagd in einem gestohlenen Wagen in der Kleinstadt Jourdanton im Bezirk Atascosa gestellt, teilte die texanische Strafjustizbehörde mit.

