Platz eins für Österreich in EU-Badegewässerqualität

Wien/EU-weit/Brüssel - Im neuesten Bericht der EU-Kommission über die Qualität der Badegewässer in Europa belegt Österreich den ersten Platz. Von insgesamt 261 der im Vorjahr untersuchten heimischen Badestellen wurden 97,7 Prozent als "ausgezeichnet" eingestuft - mehr als in allen anderen EU-Ländern sowie Albanien und der Schweiz. Auf Platz zwei findet sich Malta, auf Rang drei rangieren ex aequo die Badestellen Griechenlands und Kroatiens. Die Schlusslichter waren Polen, die Slowakei und Ungarn.

Durchhalteparolen in der Ukraine am 100. Kriegstag

Kiew (Kyjiw) - Mit Durchhalteparolen hat die Ukraine den 100. Tag der russischen Invasion begonnen. "Heute kämpfen und halten wir jeden Meter der Region Luhansk", sagte Regionalgouverneur Serhij Gajdaj am Freitag. Schwer umkämpft ist die Stadt Sjewjerodonez. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht bei massiven Luftschlägen mehr als 360 ukrainische Soldaten getötet. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland schon über 90 Prozent der Luhansk-Region.

Steirischer Landeshauptmann Schützenhöfer tritt zurück

Graz - Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat am Freitag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen. Sein Nachfolger wird Christopher Drexler. Die Entscheidung "habe ich schweren Herzens getroffen, weil ich mit Leib und Seele Landeshauptmann bin", er übergebe aber auch mit gutem Gewissen an Drexler, so Schützenhöfer.

Britischer Premier Johnson bei Queen-Gedenken ausgebuht

London - Der britische Premierminister Boris Johnson ist beim Eintreffen zum Dankgottesdienst zu Ehren des Queen-Jubiläums in der Londoner Kathedrale St. Paul's ausgebuht worden. Die Rufe von Schaulustigen waren deutlich zu hören, als der Regierungschef am Freitagvormittag mit seiner Frau Carrie Johnson die Stufen zur Kathedrale hinaufging. Johnson steht wegen der "Partygate"-Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street innenpolitisch immens unter Druck.

Höherer Klimabonus als Teuerungsausgleich

Wien - Die Bundesregierung schnürt angesichts der immens gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise ein neues Entlastungspaket. Die Verhandlungen von Türkis-Grün sollen sich in der Zielgeraden befinden. Geplant ist dem Vernehmen nach, dass die CO2-Besteuerung nicht am 1. Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt und der Klimabonus, der aus dieser Abgabe finanziert wird und diese sozusagen ausgleichen soll, kräftig von 100 auf 250 Euro angehoben wird und das für alle.

Sechstes EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Brüssel - Die 27 EU-Staaten haben das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Das teilte die Europäische Union am Freitag mit. Das Sanktionspaket sieht unter anderem ein weitgehendes Öl-Embargo gegen Russland vor. Außerdem wird unter anderem die größte russische Bank, die Sberbank, aus dem Finanzkommunikationsnetzwerk Swift ausgeschlossen und es werden mehrere russische Nachrichtensender in der EU verboten.

Biden fordert Verbot von Sturmgewehren und strengere Regeln

Washington - Nach einer Serie tödlicher Angriffe mit Schusswaffen hat US-Präsident Joe Biden eine Verschärfung der Waffengesetze und ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. "Wie viel mehr Blutvergießen sind wir bereit zu akzeptieren?", fragte Biden am Donnerstagabend in einer emotionalen Ansprache im Weißen Haus in Washington. Der Demokrat nannte es "skrupellos", dass die Republikaner im US-Senat jede Verschärfung der Regelungen blockierten.

Tesla-Chef Musk will Stellen abbauen

Palo Alto (Kalifornien) - Tesla-Chef Elon Musk will etwa jeden zehnten Job streichen. In einer internen Mail an Führungskräfte vom Donnerstag, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, schreibt Musk, er habe ein "sehr schlechtes Gefühl", was die Wirtschaftsentwicklung angehe. Der US-Elektroautobauer müsse deswegen seine Belegschaft um rund zehn Prozent reduzieren. Überschrieben war die Mail mit "Einstellungsstopp". Tesla war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

red