OMV-Vorstand und Aufsichtsrat gegen HV-Entlastung für Seele

Wien - Aufsichtsrat und Vorstand der OMV haben sich dagegen ausgesprochen, Ex-OMV-Chef Rainer Seele bei der heutigen Hauptversammlung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen. Grund ist dessen umstrittene Russland-Strategie. Ursprünglich war geplant gewesen, den gesamten Vorstand zu entlasten. Mit dieser Entscheidung wolle man das Ergebnis laufender Untersuchungen aber nicht vorwegnehmen, sagte Aufsichtsratschef Mark Garrett am Freitagnachmittag in der Hauptversammlung.

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist - vier Tote

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Bei einem schweren Zugsunglück in Oberbayern sind am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Fahrgäste wurden verletzt - 15 davon so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Ein von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrender Regionalzug war gegen Mittag bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten demnach auf die Seite.

Kiew zeigt sich am 100. Kriegstag siegessicher

Kiew (Kyjiw) - 100 Tage nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine zeigt sich die ukrainische Führung siegessicher: "Der Sieg wird unser sein", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in einem Video. Schwer umkämpft ist die Stadt Sjewjerodonez. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht bei massiven Luftschlägen mehr als 360 ukrainische Soldaten getötet. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste kontrolliert Russland schon über 90 Prozent der Luhansk-Region.

Steirischer LH Schützenhöfer übergibt an Drexler

Graz - Der erweiterte Landesparteivorstand der steirischen ÖVP hat Freitagnachmittag Christopher Drexler als Nachfolger von Hermann Schützenhöfer einstimmig abgesegnet: Der Landeshauptmann hatte am Vormittag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

Platz eins für Österreich in EU-Badegewässerqualität

Wien/EU-weit/Brüssel - Im neuesten Bericht der EU-Kommission über die Qualität der Badegewässer in Europa belegt Österreich den ersten Platz. Von insgesamt 261 der im Vorjahr untersuchten heimischen Badestellen wurden 97,7 Prozent als "ausgezeichnet" eingestuft - mehr als in allen anderen EU-Ländern sowie Albanien und der Schweiz. Auf Platz zwei findet sich Malta, auf Rang drei rangieren ex aequo die Badestellen Griechenlands und Kroatiens. Die Schlusslichter waren Polen, die Slowakei und Ungarn.

AMS-Vorstand Buchinger legt Funktion Mitte 2023 zurück

Wien - AMS-Vorstand Herbert Buchinger hat heute mitgeteilt, dass er den Vorsitz des Vorstandes bis Ende Juni 2023 ausüben wird und daher auf eigenen Wunsch nicht die gesamte Funktionsperiode bis 30. Juni 2024 durchdient. Buchinger verwies auf seine Gesundheit, ein Nachfolger wird noch gesucht. Im heurigen September soll der AMS-Verwaltungsrat die Ausschreibungskriterien finalisiert haben, hieß es vom Arbeitsmarktservice zur APA.

Höherer Klimabonus als Teuerungsausgleich

Wien - Die Bundesregierung schnürt angesichts der immens gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise ein neues Entlastungspaket. Die Verhandlungen von Türkis-Grün sollen sich in der Zielgeraden befinden. Geplant ist dem Vernehmen nach, dass die CO2-Besteuerung nicht am 1. Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt und der Klimabonus, der aus dieser Abgabe finanziert wird und diese sozusagen ausgleichen soll, kräftig von 100 auf 250 Euro angehoben wird und das für alle.

Rechnungshof übt heftige Kritik am Corona-Management

Wien - Der Rechnungshof übt heftige Kritik am Management der Coronapandemie durch die Behörden. "Der Bund hatte die im Pandemiefall notwendigen organisatorischen Strukturen und personellen Grundvoraussetzungen nicht sichergestellt", heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. Kritisiert wird ein unkoordiniertes Handeln zwischen Bund und Ländern, aber auch unter den Bundesbehörden. Gefordert werden die nötigen Personalressourcen und ein modernes Epidemiegesetz.

