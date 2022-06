Ukraine - Kreml hält am 100. Kriegstag an seinen Zielen fest

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auch 100 Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar tobt der Krieg in dem Land unvermindert weiter. Der Kreml kündigte am Freitag eine Fortsetzung seiner "militärischen Spezialoperation" bis zum Erreichen aller Ziele an. Russlands Militär meldete weitere Angriffe und die Tötung von Hunderten ukrainischen Soldaten. Auch die ukrainische Führung zeigte sich siegessicher: "Der Sieg wird unser sein", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in einem Video.

Getreideblockade: Putin trifft Chef der Afrikanischen Union

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Inmitten der russischen Blockade von ukrainischem Getreide hat Kremlchef Wladimir Putin den Präsidenten der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, in Sotschi getroffen. Putin empfing den Staatschef Senegals am Freitag in dem Schwarzmeer-Kurort, um auch über eine Abwendung einer Hungerkatastrophe in Afrika zu sprechen. Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Weizenlieferanten Afrikas. Durch den Krieg kommt das Getreide aber nicht mehr an.

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist - vier Tote

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Bei einem schweren Zugsunglück in Oberbayern sind am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Fahrgäste wurden verletzt - 15 davon so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Ein von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrender Regionalzug war gegen Mittag bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten demnach auf die Seite.

Steirischer LH Schützenhöfer übergibt an Drexler

Graz - Der erweiterte Landesparteivorstand der steirischen ÖVP hat Freitagnachmittag Christopher Drexler als Nachfolger von Hermann Schützenhöfer einstimmig abgesegnet: Der Landeshauptmann hatte am Vormittag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

OMV-Vorstand und Aufsichtsrat gegen HV-Entlastung für Seele

Wien - Aufsichtsrat und Vorstand der OMV haben sich dagegen ausgesprochen, Ex-OMV-Chef Rainer Seele bei der heutigen Hauptversammlung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen. Grund ist dessen umstrittene Russland-Strategie. Ursprünglich war geplant gewesen, den gesamten Vorstand zu entlasten. Mit dieser Entscheidung wolle man das Ergebnis laufender Untersuchungen aber nicht vorwegnehmen, sagte Aufsichtsratschef Mark Garrett am Freitagnachmittag in der Hauptversammlung.

Keine Bestätigung für Datenleak nach Kärntner Hackerangriff

Klagenfurt - Nachdem das Land Kärnten vergangene Woche Opfer eines Hackerangriffs geworden war, hat es am Freitag Berichte rund um geleakte Daten von den Kärntner Landesservern gegeben. Dafür gab es aber nach wie vor keine Bestätigung des Landes. Bei den Daten, die am Freitag die Runde machten, handelte es sich laut Gerd Kurath vom Landespressedienst lediglich um eine Liste mit Dateinamen und nicht um tatsächliche, verifizierbare Dateien.

Höherer Klimabonus als Teuerungsausgleich

Wien - Die Bundesregierung schnürt angesichts der immens gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise ein neues Entlastungspaket. Die Verhandlungen von Türkis-Grün sollen sich in der Zielgeraden befinden. Geplant ist dem Vernehmen nach, dass die CO2-Besteuerung nicht am 1. Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt und der Klimabonus, der aus dieser Abgabe finanziert wird und diese sozusagen ausgleichen soll, kräftig von 100 auf 250 Euro angehoben wird und das für alle.

Mehr als 30 Mio. PCR-Schultests

Wien - In diesem Schuljahr sind mehr als 30 Mio. PCR-Schultests durchgeführt worden. Dazu kamen laut einer auf Zahlen des Bildungsministeriums basierenden Aufstellung des Gesundheitsressorts noch knapp 84 Millionen Antigentests. Insgesamt wurden bei den PCR-Tests damit knapp 300.000 positive Fälle registriert - das entspricht in etwa einem Prozent der Tests. Mit der laufenden Woche endete das PCR-Testprogramm an den Schulen.

