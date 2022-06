Ukraine - Kreml hält am 100. Kriegstag an seinen Zielen fest

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Auch 100 Tage nach Russlands Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar tobt der Krieg in dem Land unvermindert weiter. Der Kreml kündigte am Freitag eine Fortsetzung seiner "militärischen Spezialoperation" bis zum Erreichen aller Ziele an. Russlands Militär meldete weitere Angriffe und die Tötung von Hunderten ukrainischen Soldaten. Auch die ukrainische Führung zeigte sich siegessicher: "Der Sieg wird unser sein", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in einem Video.

Getreideblockade: Putin trifft Chef der Afrikanischen Union

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Inmitten der russischen Blockade von ukrainischem Getreide hat Kremlchef Wladimir Putin den Präsidenten der Afrikanischen Union (AU), Macky Sall, in Sotschi getroffen. Putin empfing den Staatschef Senegals am Freitag in dem Schwarzmeer-Kurort, um auch über eine Abwendung einer Hungerkatastrophe in Afrika zu sprechen. Russland und die Ukraine gehören zu den wichtigsten Weizenlieferanten Afrikas. Durch den Krieg kommt das Getreide aber nicht mehr an.

Steirischer LH Schützenhöfer übergibt an Drexler

Graz - Der erweiterte Landesparteivorstand der steirischen ÖVP hat Freitagnachmittag Christopher Drexler als Nachfolger von Hermann Schützenhöfer einstimmig abgesegnet: Der Landeshauptmann hatte am Vormittag in der Grazer Burg nach mehr als 50 Jahren in der Politik seinen Rücktritt mit Juli bekannt gegeben. Die geordnete Übergabe soll in den kommenden Wochen über die Bühne gehen.

Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist - vier Tote

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Bei einem schweren Zugsunglück in Oberbayern sind am Freitag nahe Garmisch-Partenkirchen an der Grenze zu Österreich mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 Fahrgäste wurden verletzt - 15 davon so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Ein von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München fahrender Regionalzug war gegen Mittag bei Burgrain entgleist. Mehrere Waggons stürzten demnach auf die Seite.

OMV-Vorstand und Aufsichtsrat gegen HV-Entlastung für Seele

Wien - Aufsichtsrat und Vorstand der OMV wollen dem früheren Vorstandschef Rainer Seele bei der heutigen Hauptversammlung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 verweigern. Derzeit laufen unter anderem Untersuchungen im Zusammenhang mit einer Ergänzung zum Arbeitsvertrag für den früheren Compliance-Chef der OMV, die Seele am Vorstand und Aufsichtsrat vorbei vorgenommen haben soll. Unzufrieden ist man im Nachhinein auch mit Seeles Russland-Strategie.

Höherer Klimabonus als Teuerungsausgleich

Wien - Die Bundesregierung schnürt angesichts der immens gestiegenen Energie- und Treibstoffpreise ein neues Entlastungspaket. Die Verhandlungen von Türkis-Grün sollen sich in der Zielgeraden befinden. Geplant ist dem Vernehmen nach, dass die CO2-Besteuerung nicht am 1. Juli, sondern erst im Oktober in Kraft tritt und der Klimabonus, der aus dieser Abgabe finanziert wird und diese sozusagen ausgleichen soll, kräftig von 100 auf 250 Euro angehoben wird und das für alle.

Keine Bestätigung für Datenleak nach Kärntner Hackerangriff

Klagenfurt - Nachdem das Land Kärnten vergangene Woche Opfer eines Hackerangriffs geworden war, hat es am Freitag Berichte rund um geleakte Daten gegeben. Dafür gab es aber nach wie vor keine Bestätigung des Landes. Bei den Daten, die am Freitag die Runde machten, handelte es sich laut Gerd Kurath vom Landespressedienst lediglich um eine Liste mit Dateinamen und nicht um tatsächliche, verifizierbare Dateien. Laut einem IT-Unternehmer waren aber sehr wohl Dateien im Umlauf.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,83 Prozent auf 3.370,21 Einheiten. Ab Mittag notierten der ATX mit einer Seitwärtsbewegung in einer engen Bandbreite - auch der US-Arbeitsmarktbericht sorgte nicht für größere Ausschläge. In den USA sind im Mai mehr Stellen entstanden als gedacht, die Arbeitslosenquote verharrte auf 3,6 Prozent. OMV gingen um 2,1 Prozent fester ins Wochenende. Erste Group legten 1,3 Prozent zu.

