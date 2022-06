Weiter Vermisste nach Zugsunglück in Oberbayern

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Tote, Vermisste, dutzende Verletzte: Einen Tag nach dem schweren Zugsunglück in Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern suchen die Einsatzkräfte noch immer nach Vermissten und kämpfen mit den Tücken einer schwierigen Bergung.

Ukraine - Russland verstärkt Truppen bei Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine wird weiter erbittert gekämpft. Russland verstärke seine Truppen rund um die Industriestadt, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag mit. Bei den Angriffen auf die strategisch wichtige Stadt werde Artillerie eingesetzt. Der Versuch der russischen Soldaten, ins nahe gelegene Bachmut vorzudringen und Sjewjerodonezk abzuriegeln, sei allerdings gescheitert. Daraufhin hätten sich die russischen Einheiten zurückgezogen.

Kiew glaubt an Kriegsende in zwei bis sechs Monaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Präsidialverwaltung prognostiziert, dass der russische Angriffskrieg noch bis zu einem halben Jahr dauern kann. "Das kann sich noch zwei bis sechs Monate hinziehen", sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak im Interview mit dem oppositionellen russischen Online-Portal "Medusa" am Freitagabend. Am Ende hänge es davon ab, wie sich die Stimmung in den Gesellschaften Europas, der Ukraine und Russlands verändere.

Nicht alle Untertanen feiern die Queen

London - Auf den ersten Blick ist es eine bombastische Jubelfeier für die Queen, doch ein wenig wirkt es bereits wie ein pompöser Abschied für die Rekord-Königin. Am dritten Tag der Festivitäten zum 70. Thronjubiläum von Elizabeth II. am Samstag stehen ein Pferderennen sowie ein Mega-Konzert mit vielen Stars am Buckingham-Palast auf dem Programm. Dabei wollen Thronfolger Prinz Charles und sein Sohn Prinz William mit Reden die Queen würdigen, wie britische Medien berichteten.

Laut US-Behörde über 700 Affenpocken-Fälle in 21 Ländern

Washington - Von der Virus-Erkrankung Affenpocken sind nach US-Angaben mittlerweile hunderte Fälle in mehr als 20 Ländern bekannt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte am Freitag mit, ihr seien mehr als 700 Affenpocken-Fälle in 21 Ländern bekannt. Alle Patienten erholten sich oder seien bereits genesen, Todesfälle habe es nach den vorliegenden Informationen nicht gegeben.

Acht Kärntner Feuerwehrleute verunglücken am Weg zur Übung

Gemeindeamt St. Georgen im Lavanttal - Auf dem Weg zu einer Übung ist am Freitag in St. Georgen im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) ein 26-jähriger Feuerwehrmann mit dem Einsatzwagen von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug durchstieß ein Brückengeländer und stürzte in ein Bachbett. Der Lenker und seine sieben mitfahrenden Kameraden wurden bei dem Unfall verletzt, berichtete die Polizei. Der 26-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt transportiert, seine Kollegen mit der Rettung ins LKH Wolfsberg.

340.425 Firmen bestanden 2021 nur aus einer Person

Wien - 340.425 Firmen waren 2021 ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU), ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die Wirtschaftskammer (WKÖ). Der Anteil der EPU an den aktiven Mitgliedern der Kammer legte leicht auf 60 Prozent zu. Die größten Bereiche sind die Pflege, der Direktvertrieb, Kunsthandwerke, Berufsfotografen, persönliche Dienstleister sowie Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure.

Zwei Tote bei Überschwemmungen in Havanna

Havanna - Bei starkem Regen und Überschwemmungen sind in der kubanischen Hauptstadt Havanna mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 40 Häuser beschädigt worden. Zu den Todesfällen kam es bei einem Hauseinsturz und einem Unfall, wie das Präsidialamt des sozialistischen Inselstaats am Freitag auf Twitter mitteilte. In der benachbarten westlichen Provinz Pinar del R�o werde eine Person vermisst.

