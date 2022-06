Verschiebung von CO2-Bepreisung liegt am Tisch

Wien - Die kolportierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs liegt tatsächlich am Tisch. Das hat Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" bestätigt. Gleichzeitig hob sie die Option eines höheren Klimabonus sowie ein Aus für Gasheizungen in Neubauten ab dem kommenden Jahr hervor. Fix sei freilich noch nichts.

Nach Unfall in der OMV müssen Treibstoff-Reserven herhalten

Wien - Ein Unfall bei der OMV hat zumindest kurzfristig Folgen. Im Sinne der Versorgungsicherheit und um etwaige, längere Wartungsarbeiten zu überbrücken, gibt Österreich einen Teil seiner Treibstoffreserven frei. Benzin und Diesel zur Kompensation des Produktionsausfalls werden zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Energielenkungsverordnung wird durch das Klimaschutzministerium heute erlassen.

Russland verstärkt Truppen bei Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Um Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine wird weiter erbittert gekämpft. Russland verstärke seine Truppen rund um die Industriestadt, teilte der ukrainische Generalstab am Samstag mit. Bei den Angriffen auf die strategisch wichtige Stadt werde Artillerie eingesetzt. Der Versuch der russischen Soldaten, ins nahe gelegene Bachmut vorzudringen und Sjewjerodonezk abzuriegeln, sei allerdings gescheitert. Daraufhin hätten sich die russischen Einheiten zurückgezogen.

Dramatische Menschenrettung nach Zimmerbrand in Wien-Liesing

Wien - 33 Personen sind am Samstag infolge eines Zimmerbrands in einem neunstöckigen Wohnhaus in Wien-Liesing eingeschlossen gewesen, die Rauchentwicklung im Stiegenhaus machte für sie die Flucht unmöglich. Die Berufsfeuerwehr Wien berichtete von einer "dramatischen Menschenrettung" als Folge. Wegen des Brandrauchs wurden 32 Personen von der Berufsrettung betreut, zehn davon wurden in ein Spital gebracht.

Kilometerlange Staus in Richtung Süden

Wien - Das Pfingstwochenende hat mit den erwarteten kilometerlangen Staus auf den Urlauberrouten von Bayern in Richtung Süden begonnen, wie ÖAMTC und ARBÖ am Samstag meldeten. Auf der Tauernautobahn (A10) erreichte der Stau zwischen dem Knoten Salzburg und Golling-Abtenau am Vormittag die stolze Länge von 28 Kilometern, zwischen dem Knoten Pongau und Flachau ebenfalls rund 20 Kilometer. Ebenfalls stark betroffen waren die Karawankenautobahn (A11) sowie die Fernpass Straße (B179).

Weiter Vermisste nach Zugsunglück in Oberbayern

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck - Einen Tag nach dem schweren Zugsunglück in Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern suchen die Einsatzkräfte noch immer nach Vermissten und kämpfen mit den Tücken einer schwierigen Bergung. Die Polizei sprach am Samstag von einer "einstelligen Zahl" Vermisster. Es sei nicht auszuschließen, dass sich unter den umgekippten Waggons noch weitere Opfer befinden könnten. Unter den vier bestätigten Toten befanden sich nach Polizeiangaben keine Kinder.

Wieder Missbrauchsverdacht in Wiener Kindergarten

Wien - In Wien gibt es laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" (online) in einem weiteren Kindergarten den Verdacht von sexuellen Übergriffen. Demnach soll ein Pädagoge in einer privaten Einrichtung in Liesing zwei Fünfjährige misshandelt und sexuell bedrängt haben. Die Polizei bestätigte gegenüber der APA, dass zwei Anzeigen vorliegen, die Ermittlungen hätten aber gerade erst begonnen.

2.621 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 2.621 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt sowohl über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.587), als auch deutlich über dem Wert von vergangenem Samstag, als 1.766 Neuinfektionen nachgewiesen worden waren. In Folge von Corona sind vier Personen verstorben. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 201,6 Fälle auf 100.000 Einwohner.

