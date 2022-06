Ukraine und Russland sehen Erfolg im Kampf um Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Kampf um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine haben beide Seiten Erfolge vermeldet. Russland werfe sein "ganzes Gewicht" in die Schlacht um die Stadt, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstag. Die ukrainischen Kräfte "drängen sie aber jetzt zurück". Moskau erklärte dagegen, ukrainische Einheiten zögen sich aus der Stadt zurück. Die Ukraine und Russland übergaben indes der jeweils anderen Seite die Leichen von 160 Soldaten.

Russland erwartet Anstieg der Öl- und Gas-Erlöse

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Banja Luka - Russland erwartet nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow in diesem Jahr wegen gestiegener Öl- und Gaspreise erhebliche Mehrerlöse durch Energieexporte. "In Anbetracht des Preisniveaus, das sich infolge der Politik des Westens gebildet hat, haben wir keine Budgeteinbußen. Im Gegenteil, in diesem Jahr werden wir die Erträge aus dem Export unserer Energieressourcen bedeutend steigern", sagte Lawrow nach Angaben seines Ministeriums einem serbischen Fernsehsender in Bosnien.

Verschiebung von CO2-Bepreisung liegt am Tisch

Wien - Die kolportierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs liegt tatsächlich am Tisch. Das hat Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" bestätigt. Gleichzeitig hob sie die Option eines höheren Klimabonus sowie ein Aus für Gasheizungen in Neubauten ab dem kommenden Jahr hervor. Fix sei freilich noch nichts.

Nach Unfall in der OMV müssen Treibstoff-Reserven herhalten

Wien - Ein Unfall bei der OMV hat zumindest kurzfristig Folgen. Im Sinne der Versorgungssicherheit und um etwaige, längere Wartungsarbeiten zu überbrücken, gibt Österreich einen Teil seiner Treibstoffreserven frei. Benzin und Diesel zur Kompensation des Produktionsausfalls werden zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Energielenkungsverordnung wird durch das Klimaschutzministerium heute erlassen.

"Trailer"-Moderator Frank Hoffmann mit 83 Jahren gestorben

Wien - Eine ganze Generation an Österreicherinnen und Österreichern wurde dank ihm zu Kinofans: Nun ist Frank Hoffmann, der über zwei Jahrzehnte das TV-Publikum mit sanftem Timbre in der Sendung "Trailer" über das aktuelle Filmgeschehen informierte, im Alter von 83 Jahren verstorben. Dies teilte sein Haussender ORF am Samstag mit. Zugleich war der gebürtige Deutsche weit mehr als ein Fernsehmoderator, sondern erarbeitete sich über die Jahrzehnte ein treues Theaterpublikum.

Katalane Puigdemont gibt Vorsitz seiner Partei auf

Barcelona/Madrid - Der frühere katalanische Regionalpräsident und Unabhängigkeitsbefürworter Carles Puigdemont hat den Vorsitz seiner Partei Junts per Catalunya (Zusammen für Katalonien) abgegeben. "Dies ist mein letzter Parteitag als Vorsitzender", sagte der 59-Jährige am Samstag zu den im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer versammelten Delegierten. Die Partei, die nach wie vor an der Regionalregierung in Katalonien beteiligt ist, wird künftig von einer Doppelspitze geführt.

Mutmaßlicher Mörder von Kremlgegner Litwinenko tot

Moskau - Fast 16 Jahre nach dem Giftmord an dem Kremlgegner Alexander Litwinenko in London ist der von der britischen Justiz beschuldigte Tatbeteiligte Dmitri Kowtun tot. Der Geschäftsmann sei im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben, berichtete die russische Staatsagentur TASS am Samstag. Kowtun, der zeitweise in Deutschland gelebt hatte, soll Litwinenko mit dem Strahlgift Polonium 210 getötet haben.

Wohnhäuser in Athener Vorort wegen Waldbränden evakuiert

Athen - Wegen von starkem Wind angefachter Waldbrände ist ein Vorort von Athen evakuiert worden. Der griechische Zivilschutz rief die Einwohner des Orts Ano Vuola und angrenzender Gebiete auf, ihre Wohnungen zu verlassen, da die Flammen schon fast ein Wohngebiet erreicht hatten. Der Bürgermeister der Gemeinde Glyfada, in der das Feuer entstanden war, sagte der Nachrichtenagentur ANA-MPA, der Brand sei in einem Elektrizitätswerk ausgebrochen.

