Ukraine und Russland sehen Erfolg im Kampf um Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im Kampf um die Stadt Sjewjerodonezk im Osten der Ukraine haben beide Seiten Erfolge vermeldet. Russland werfe sein "ganzes Gewicht" in die Schlacht um die Stadt, erklärte der Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Hajdaj, am Samstag. Die ukrainischen Kräfte "drängen sie aber jetzt zurück". Moskau erklärte dagegen, ukrainische Einheiten zögen sich aus der Stadt zurück. Die Ukraine und Russland übergaben indes der jeweils anderen Seite die Leichen von 160 Soldaten.

Verschiebung von CO2-Bepreisung liegt am Tisch

Wien - Die kolportierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs liegt tatsächlich am Tisch. Das hat Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" bestätigt. Gleichzeitig hob sie die Option eines höheren Klimabonus sowie ein Aus für Gasheizungen in Neubauten ab dem kommenden Jahr hervor. Fix sei freilich noch nichts.

Nordkorea schoss erneut ballistische Raketen ab

Seoul - Ungeachtet internationaler Sanktionen hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Aus dem kommunistischen Land seien am Sonntag "acht ballistische Kurzstrecken-Raketen" ins Japanische Meer geschossen worden, erklärte der Generalstab der südkoreanischen Armee. Am Vortag hatten Südkorea und die USA ihr erstes groß angelegtes gemeinsames Militärmanöver seit mehr als vier Jahren beendet.

"Trailer"-Moderator Frank Hoffmann mit 83 Jahren gestorben

Wien - Eine ganze Generation an Österreicherinnen und Österreichern wurde dank ihm zu Kinofans: Nun ist Frank Hoffmann, der über zwei Jahrzehnte das TV-Publikum mit sanftem Timbre in der Sendung "Trailer" über das aktuelle Filmgeschehen informierte, im Alter von 83 Jahren verstorben. Dies teilte sein Haussender ORF am Samstag mit. Zugleich war der gebürtige Deutsche weit mehr als ein Fernsehmoderator, sondern erarbeitete sich über die Jahrzehnte ein treues Theaterpublikum.

Nach Unfall in der OMV müssen Treibstoff-Reserven herhalten

Wien - Ein Unfall bei der OMV hat zumindest kurzfristig Folgen. Im Sinne der Versorgungssicherheit und um etwaige, längere Wartungsarbeiten zu überbrücken, gibt Österreich einen Teil seiner Treibstoffreserven frei. Benzin und Diesel zur Kompensation des Produktionsausfalls werden zur Verfügung gestellt. Eine entsprechende Energielenkungsverordnung wird durch das Klimaschutzministerium heute erlassen.

Unwetter verursachen 1,5 Mio. Euro Schaden in Landwirtschaft

Zwettl/Güssing - Teile von NÖ und des Burgenlandes waren am Samstag stark von Unwettern betroffen. Laut der Österreichischen Hagelversicherung musste die Landwirtschaft Schäden von rund 1,5 Mio. Euro hinnehmen. "Betroffen sind die Bundesländer NÖ und erneut das Südburgenland. Sintflutartige Regenfälle - gebietsweise bis zu 50 Liter pro Quadratmeter binnen einer halben Stunde - und Hagel schädigten mehr als 7.500 Hektar Agrarfläche", sagte der Sprecher der Hagelversicherung, Mario Winkler.

