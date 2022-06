25 Tote und 150 Verletzte bei Großbrand in Bangladesch

Chittagong - Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen und über 150 weitere verletzt worden. "Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich noch steigen, da das Feuer noch immer nicht vollständig unter Kontrolle ist", sagte der Leiter des Gesundheitsamtes, Hasan Shahriar, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Dem Chefarzt der Großstadt Chittagong, Elias Chowdhury, zufolge schweben einige der Verletzten in Lebensgefahr.

Im ersten Jahresdrittel mehr Asyl-Anträge als 2020 insgesamt

Wien - Die Zahl der Asylanträge geht in Österreich doch deutlich nach oben. Im ersten Jahresdrittel wurden 16.000 Ansuchen gestellt. Das ist mehr als jeweils in den Gesamtjahren 2018, 2019 und 2020. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Plus 138 Prozent. Ukrainer tragen zu der Entwicklung relativ wenig bei, dafür sind sie in der Grundversorgung stärkste Nation.

Deutsch: Hälfte wechselt nach 3 Semestern in Regelklasse

Wien - Seit 2018/19 müssen Schüler, die dem Unterricht mangels Deutschkenntnissen nicht folgen können, separate Deutschförderklassen besuchen. Ziel der unter Schwarz-Blau eingeführten Maßnahme war, dass die Schüler möglichst rasch die Unterrichtssprache erlernen. In der Praxis spricht nach drei Semestern erst die Hälfte gut genug Deutsch, um in die Regelklasse zu wechseln, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

SPÖ will Mieten einfrieren

Wien - Die SPÖ will die Mietpreise stabil halten. Daher soll eine Erhöhung von Kategorie- und Richtwert-Mieten bis 2025 gesetzlich ausgeschlossen werden. Zudem will man einen neuen Index für die Mietpreisentwicklung bzw. eine Deckelung mit zwei Prozent pro Jahr. Schließlich plädiert der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried in einer Aussendung für die Einführung eines Universalmietrechts mit Mietobergrenzen.

Nordkorea schoss erneut ballistische Raketen ab

Seoul - Ungeachtet internationaler Sanktionen hat Nordkorea nach südkoreanischen Angaben erneut mehrere ballistische Raketen getestet. Aus dem kommunistischen Land seien am Sonntag "acht ballistische Kurzstrecken-Raketen" ins Japanische Meer geschossen worden, erklärte der Generalstab der südkoreanischen Armee. Am Vortag hatten Südkorea und die USA ihr erstes groß angelegtes gemeinsames Militärmanöver seit mehr als vier Jahren beendet.

Aufräumarbeiten nach Zugsunglück in Bayern gehen weiter

Secret Garden (Chongli/China) - Nach der Bergung der Todesopfer vom Ort des Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen konzentrieren sich die Helfer nun auf die Aufräumarbeiten. Die Polizei ging am Samstag nicht davon aus, dass noch weitere Tote gefunden würden. Ausgeschlossen wurde es aber nicht. Bei dem Zugsunglück - einem der schwersten der vergangenen Jahre - waren fünf Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 weitere verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red