London: Ukrainischer Gegenangriff in Sjewjerodonezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukrainische Truppen sind nach britischen Erkenntnissen in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zuletzt zum Gegenangriff übergegangen. Damit hätten sie vermutlich die operative Dynamik geschwächt, die die russischen Streitkräfte zuvor mit einer Konzentration ihrer Einheiten und Feuerkraft gewonnen hatten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit.

Viele Tote und Verletzte bei Großbrand in Bangladesch

Chittagong - Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch, der zu einer Explosion führte, sind dutzende Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Die Behörden sprachen am Sonntag von mindestens 34 Toten und 300 Verletzten in einem Binnencontainerlager von Sitakunda, rund 40 Kilometer nördlich der Hafenstadt Chittagong. Wegen zahlreicher schwerer Verletzungen und Berichten über noch nicht geborgene Leichen dürfte die Opferzahl noch steigen.

Unwetterwarnung für Österreich von Westen her

Salzburg/Wien - Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Salzburg hat Sonntagvormittag eine Gewitterwarnung für den Abend ausgegeben. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis nach Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten, hieß es. Schwere Gewitter gab es bereits Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag im Südburgenland und in Niederösterreich.

Deutsch: Hälfte wechselt nach 3 Semestern in Regelklasse

Wien - Seit 2018/19 müssen Schüler, die dem Unterricht mangels Deutschkenntnissen nicht folgen können, separate Deutschförderklassen besuchen. Ziel der unter Schwarz-Blau eingeführten Maßnahme war, dass die Schüler möglichst rasch die Unterrichtssprache erlernen. In der Praxis spricht nach drei Semestern erst die Hälfte gut genug Deutsch, um in die Regelklasse zu wechseln, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

2.461 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist am Sonntag erneut über dem Wert des Vergleichstages der Vorwoche gelegen. Waren am vergangenen Sonntag 1.876 Personen neu mit dem Virus infiziert, so verzeichneten die Behörden heute binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 2.461 positiv getestete Menschen. Der Wert liegt aber unter dem Durchschnitt der vergangenen sieben Tage (2.664). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 207,7 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Baby in Wien aus Fenster im dritten Stock gestürzt

Wien - Ein einjähriges Baby ist am Samstagvormittag aus dem dritten Stock eines Hauses in Wien-Floridsdorf auf eine Wiese gefallen und hat sich dabei vermutlich eine Fraktur zugezogen. Ein Passant war auf das schreiende Kleinkind aufmerksam geworden und alarmierte die Rettungskräfte. Das Kind soll laut Polizei in einem unbeaufsichtigten Moment aus dem Fenster gestürzt sein.

Buschbrand nahe Athen unter Kontrolle gebracht

Athen - Die griechische Feuerwehr hat in der Nacht auf Sonntag einen großen Buschbrand an der Küste unweit der Hauptstadt Athen unter Kontrolle gebracht. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten wegen des starken Rauchs einige Hundert Einwohner der noblen Vorstadt Ano Voula evakuiert werden. Die Flammen beschädigten nach Angaben des Zivilschutzes mehrere Häuser. Verletzte gab es zunächst keine.

Aufräumarbeiten nach Zugsunglück in Bayern gehen weiter

Secret Garden (Chongli/China) - Nach der Bergung der Todesopfer vom Ort des Zugunglücks in Garmisch-Partenkirchen konzentrieren sich die Helfer nun auf die Aufräumarbeiten. Die Polizei ging am Samstag nicht davon aus, dass noch weitere Tote gefunden würden. Ausgeschlossen wurde es aber nicht. Bei dem Zugsunglück - einem der schwersten der vergangenen Jahre - waren fünf Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 weitere verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red