Putin warnt vor Lieferung von Raketen mit hoher Reichweite

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat für den Fall einer Lieferung westlicher Raketen mit hoher Reichweite an die Ukraine mit schweren Angriffen auf das Land gedroht. "Wenn sie liefern, dann werden wir daraus die entsprechenden Schlüsse ziehen und unsere Mittel der Vernichtung, von denen wir genug haben, einsetzen, um jenen Objekten Schläge zu versetzen, die wir bisher nicht angreifen", sagte Putin am Sonntag im Interview des Staatsfernsehsenders Rossija 1.

Nehammer für "europäischen Vorbereitungsraum" für Ukraine

Wien/Moskau/Kiew (Kyjiw) - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) plädiert für einen Zwischenschritt zwischen einer Zusammenarbeit und einem EU-Vollbeitritt für Staaten wie die Ukraine oder Moldau. In diesem Zusammenhang spricht der Bundeskanzler von einem "europäischen Vorbereitungsraum" zur Annäherung an die Standards der EU ähnlich der EFTA und des EWR, wie das Bundeskanzleramt am Sonntag mitteilte. Zugleich forderte der Kanzler, die Emotionen aus der Debatte rauszunehmen.

Papst: "Führt die Menschheit nicht in den Ruin"

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag den "Albtraum" des Krieges in der Ukraine verurteilt. Der Pontifex richtete einen eindringlichen Appell für den Beginn von Friedensgesprächen an die Weltführer. "Führt nicht die Menschheit in den Ruin", warnte der Heilige Vater vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen. Der Papst urgierte "Verhandlungen und konkrete Gespräche für eine Waffenruhe".

Viele Tote und Verletzte bei Großbrand in Bangladesch

Chittagong - Bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch, der zu einer Explosion führte, sind dutzende Menschen getötet und hunderte verletzt worden. Die Behörden sprachen am Sonntag von mindestens 34 Toten und 300 Verletzten in einem Binnencontainerlager von Sitakunda, rund 40 Kilometer nördlich der Hafenstadt Chittagong. Wegen zahlreicher schwerer Verletzungen und Berichten über noch nicht geborgene Leichen dürfte die Opferzahl noch steigen.

Deutsch: Hälfte wechselt nach 3 Semestern in Regelklasse

Wien - Seit 2018/19 müssen Schüler, die dem Unterricht mangels Deutschkenntnissen nicht folgen können, separate Deutschförderklassen besuchen. Ziel der unter Schwarz-Blau eingeführten Maßnahme war, dass die Schüler möglichst rasch die Unterrichtssprache erlernen. In der Praxis spricht nach drei Semestern erst die Hälfte gut genug Deutsch, um in die Regelklasse zu wechseln, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

SPÖ will Mieten einfrieren

Wien - Die SPÖ will die Mietpreise stabil halten. Daher soll eine Erhöhung von Kategorie- und Richtwert-Mieten bis 2025 gesetzlich ausgeschlossen werden. Zudem will man einen neuen Index für die Mietpreisentwicklung bzw. eine Deckelung mit zwei Prozent pro Jahr. Schließlich plädiert der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried in einer Aussendung für die Einführung eines Universalmietrechts mit Mietobergrenzen.

Unwetterwarnung für Österreich von Westen her

Salzburg/Wien - Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) in Salzburg hat Sonntagvormittag eine Gewitterwarnung für den Abend ausgegeben. Ausgehend vom Innviertel in Oberösterreich, dem Flachgau und Tennengau in Salzburg werden heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet, die sich bis nach Mitternacht nach Osten und Süden ausbreiten, hieß es. Schwere Gewitter gab es bereits Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag im Südburgenland und in Niederösterreich.

Aufräumarbeiten nach Zugsunglück in Bayern

Secret Garden (Chongli/China) - Mit einem Spezialkran und schwerem Gerät soll nach dem schweren Bahnunfall von Garmisch-Partenkirchen die Unglücksstelle geräumt werden. Zahlreiche Helfer sind seit Sonntagmorgen wieder im Einsatz. Zudem geht die Ursachenforschung weiter. Eine Soko "Zug" arbeite seit Freitag daran, den Unfall zu rekonstruieren, teilte die Polizei mit. Die Leitung liege bei der Staatsanwaltschaft München II. Unterstützt würden die Ermittler von Sachverständigen.

