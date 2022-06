Selenskyj besucht umkämpfte Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Besuch in der umkämpften Region Saporischschja hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag über die militärische Lage informiert. Knapp 60 Prozent der südostukrainischen Region seien seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar inzwischen von Moskaus Truppen besetzt worden, sagte der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Staruch, bei dem Gespräch mit dem Präsidenten in der Großstadt Saporischschja.

Unwetter-Front überquerte Vorarlberg und Tirol

Bregenz/Reutte/Kufstein - Eine Unwetterfront ist wie angekündigt am Sonntagnachmittag über Vorarlberg in Richtung Osten gezogen. Innerhalb einer Stunde wurden im "Ländle" 31 Feuerwehreinsätze registriert, vor allem wegen herabgestürzter Äste, überfluteten Straßen und Kellern. Auch in Tirol wurden die Einsatzkräfte im ganzen Land gefordert, vor allem im Achtental im Unterland und im Außerfern gingen kräftige Hagelschauer nieder.

Schallenberg trifft in Slowenien neue Außenministerin

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag nach Ljubljana zu einem Treffen mit der neuen slowenischen Außenministerin Tanja Fajon. Im Mittelpunkt des Besuches werden die bilateralen Beziehungen, Europapolitik, die Lage in der Ukraine sowie das Thema Westbalkan stehen, hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium. Schallenberg soll im Rahmen seiner Visite auch mit dem neuen slowenischen Premier Robert Golob und Staatspräsident Borut Pahor zusammentreffen.

Kirche in Nigeria gestürmt: Mindestens 50 Tote

Lagos - Bei einem Überfall bewaffneter Täter auf einen katholischen Gottesdienst in Nigeria sind mindestens 50 Menschen getötet worden. In der Stadt Owo im Bundesstaat Ondo im Südwesten Nigerias hätten Unbekannte auf die Gläubigen geschossen und Sprengkörper geworfen, berichteten Medien in dem westafrikanischen Land. Ein Arzt eines örtlichen Spitals sagte der Nachrichtenagentur Reuters, 50 Tote wurden in ein staatliches medizinisches Zentrum und ein katholisches Krankenhaus gebracht.

70. Thronjubiläum - Feierende mit Parade und Straßenfesten

London - Mit einer riesigen Parade in London, Straßenfesten und landesweiten Picknicks sind die Feiern zum 70. Thronjubiläum der britischen Königin Elizabeth II. zu Ende gegangen. Trotz eher trüben Wetters nahmen Zehntausende am Sonntag an Mittagessen mit Nachbarn teil und feierten die historische Regentschaft der 96-Jährigen, die aus gesundheitlichen Gründen bei den viertägigen Feierlichkeiten selten anwesend war, aber sich zum Abschluss am Balkon des Buckingham Palace zeigte.

Mindestens 22 Tote bei Busunglück in Nordindien

Mumbai (Bombay) - Im Norden Indiens ist ein Reisebus mit hinduistischen Pilgern in eine Schlucht gestürzt, mindestens 22 Menschen kamen dabei ums Leben. Sieben weitere Insassen seien bei dem Unglück am Sonntag in der Himalaya-Region Uttarakhand schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte suchten den Angaben zufolge noch nach einem weiteren Menschen. Insgesamt hatten sich 30 Menschen in dem Bus befunden.

Offenbar klare Mehrheit für Verfassungsreform in Kasachstan

Almaty/Nur-Sultan (Astana) - Bei einem Referendum in Kasachstan hat offenbar eine große Mehrheit für die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew angestrebte Verfassungsreform gestimmt. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen votierten mehr als 74 Prozent für die Änderungen der Verfassung, wie die Regierung des zentralasiatischen Landes auf Telegram mitteilte. Die Reform zielt darauf ab, die immer noch große Machtstellung des früheren Staatschefs Nursultan Nasarbajew zu schwächen.

Kleinflugzeug bei Start in NÖ verunglückt

Hundsheim - In Niederösterreich sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen bei einem Flugunfall mit einem Kleinflugzeug verletzt worden. Der Pilot hatte beim Starten in Hundsheim (Bezirk Bruck an der Leitha) die Kontrolle über die Maschine verloren. Der 74-Jährige aus Wien wurde ins Klinikum St. Pölten gebracht, die 15-Jährige Passagierin in Klinikum Wiener Neustadt, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red