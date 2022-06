Selenskyj besucht umkämpfte Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem Besuch in der umkämpften Region Saporischschja hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag über die militärische Lage informiert. Knapp 60 Prozent der südostukrainischen Region seien seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar inzwischen von Moskaus Truppen besetzt worden, sagte der Militärgouverneur des Gebiets, Olexander Staruch, bei dem Gespräch mit dem Präsidenten in der Großstadt Saporischschja.

Schallenberg trifft in Slowenien neue Außenministerin

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag nach Ljubljana zu einem Treffen mit der neuen slowenischen Außenministerin Tanja Fajon. Im Mittelpunkt des Besuches werden die bilateralen Beziehungen, Europapolitik, die Lage in der Ukraine sowie das Thema Westbalkan stehen, hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium. Schallenberg soll im Rahmen seiner Visite auch mit dem neuen slowenischen Premier Robert Golob und Staatspräsident Borut Pahor zusammentreffen.

Tirols ÖVP-Alt-LH Van Staa ist unzufrieden mit Regierung

Innsbruck - Tirols Altlandeshauptmann Herwig van Staa (ÖVP) ist "insgesamt nicht zufrieden" mit der Performance der türkis-grünen Bundesregierung. "Koalitionspartner können sich nicht ständig öffentlich an den Haaren reißen bzw. attackieren", sagte Van Staa im APA-Interview anlässlich seines bevorstehenden 80. Geburtstages. Zudem übte er scharfe Kritik an den parlamentarischen U-Ausschüssen - "was dort produziert wird, ist ungeheuerlich" - und den Staatsanwaltschaften.

Tiwag-Chef sieht keine Möglichkeit für schnelles Gas-Aus

Innsbruck - Der Vorstandsvorsitzende des Tiroler Energieversorgers Tiwag, Erich Entstrasser, sieht die aktuellen Zielvorstellungen in Österreich und Europa in Bezug auf die Energiewende kritisch. "Zu sagen: 'Morgen raus aus Gas' - das wird nicht funktionieren. Das hätte enorme Folgen, die wir bereits sehen", sagte Entstrasser im APA-Interview. Auch das alleinige Setzen auf Photovoltaik und Windkraft sei zu kurz gedacht, denn dann wäre es zu bestimmten Zeiten "ziemlich kalt".

USA und Südkorea reagieren auf Nordkoreas Raketenabschüsse

Seoul - Als direkte Reaktion auf eine Reihe von Raketenstarts des nordkoreanischen Militärs haben Südkorea und die USA ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die acht Geschosse wurden am frühen Montagmorgen binnen zehn Minuten abgefeuert und stürzten schließlich ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie der Generalstab in Seoul laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte.

Kirche in Nigeria gestürmt: Mindestens 50 Tote

Lagos - Bei einem Überfall bewaffneter Täter auf einen katholischen Gottesdienst in Nigeria sind mindestens 50 Menschen getötet worden. In der Stadt Owo im Bundesstaat Ondo im Südwesten Nigerias hätten Unbekannte auf die Gläubigen geschossen und Sprengkörper geworfen, berichteten Medien in dem westafrikanischen Land. Ein Arzt eines örtlichen Spitals sagte der Nachrichtenagentur Reuters, 50 Tote wurden in ein staatliches medizinisches Zentrum und ein katholisches Krankenhaus gebracht.

