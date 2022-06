Neue Überlastungsangriffe in Kärnten laut Kaiser abgewehrt

Klagenfurt - Nach dem Hackerangriff der Gruppe BlackCat auf das Land Kärnten habe es mittlerweile weiter Angriffe - Überlastungsangriffe - gegeben, die aber abgewehrt wurden. Das berichtete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz mit dem vom Land zu Hilfe geholten Cybercrime-Experten Cornelius Granig, dem Leiter der IT-Abteilung des Landes Kärnten, Harald Brunner, und Viola Trettenbrein vom Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT).

Britischer Premier muss sich Misstrauensabstimmung stellen

London - Der durch die "Partygate"-Affäre stark unter Druck geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Dafür sei die notwendige Anzahl an Anträgen - mindestens 54 - von Tory-Abgeordneten eingegangen, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Johnson sieht laut einer Reaktion das Votum als Chance, die Affäre hinter sich zu lassen.

2.123 neue Coronainfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Montag mit 2.123 Fällen binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) erneut den Vergleichswert der Vorwoche (1.733 Fälle) überstiegen. Der Wert am Feiertag lag aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.720 Fälle). Vier Personen sind laut den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums mit oder an Corona verstorben.

Offenbar Mechanismus für Getreideexporte aus Odessa gefunden

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Führung hat einem Medienbericht zufolge mit Kiew und Ankara ein Schema zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten, ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa abgestimmt. "In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten", beschrieb die kremlnahe Tageszeitung "Iswestija" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf.

Ukraine bekommt auch britische Mehrfachraketenwerfer

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Großbritannien will der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression erstmals Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite liefern. Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometer Reichweite in das Land zu schicken. Nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. "So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern", erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag.

Schallenberg trifft in Slowenien neue Außenministerin

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Montag nach Ljubljana zu einem Treffen mit der neuen slowenischen Außenministerin Tanja Fajon. Im Mittelpunkt des Besuches werden die bilateralen Beziehungen, Europapolitik, die Lage in der Ukraine sowie das Thema Westbalkan stehen, hieß es im Vorfeld aus dem Außenministerium. Schallenberg soll im Rahmen seiner Visite auch mit dem neuen slowenischen Premier Robert Golob und Staatspräsident Borut Pahor zusammentreffen.

Dramatische Rettungseinsätze nach Schlangenbissen

Mariazell/Hofkirchen im Mühlkreis/Baden - Eine 48-jährige Frau aus dem Bezirk Baden in Niederösterreich ist am Sonntag nach einem Schlangenbiss in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) kollabiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen worden. Auch im Mühlviertel landete ein Mann nach einem Schlangenbiss im Krankenhaus. In seinem Fall wurde die Rettung durch das aufziehende Unwetter massiv erschwert.

FPÖ vor Kandidaten-Kür für Hofburg-Wahl

Wien - Die FPÖ dürfte demnächst entscheiden, wen sie gegen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen in die Bundespräsidenten-Wahl schickt. Schon diese Woche stehen Gremiensitzungen an, die der Kandidaten-Kür dienen. Als Favoritin gilt unverändert die Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst. Weniger wahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen ist eine Kandidatur von Parteiobmann Herbert Kickl.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red