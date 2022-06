Britischer Premier muss sich Misstrauensabstimmung stellen

London - Der durch die "Partygate"-Affäre stark unter Druck geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Dafür sei die notwendige Anzahl an Anträgen - mindestens 54 - von Tory-Abgeordneten eingegangen, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Johnson sieht laut einer Reaktion das Votum als Chance, die Affäre hinter sich zu lassen.

2.123 neue Coronainfektionen in Österreich

Wien - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat am Montag mit 2.123 Fällen binnen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) erneut den Vergleichswert der Vorwoche (1.733 Fälle) überstiegen. Der Wert am Feiertag lag aber unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2.720 Fälle). Vier Personen sind laut den Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums mit oder an Corona verstorben.

Wohl russische Hackergruppe hinter Angriff auf Kärnten

Klagenfurt - Nach dem Hackerangriff auf das Land Kärnten geht Cybercrime-Experte Cornelius Granig von russischen Tätern aus. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz berichtete, seien zwar weitere Überlastungsangriffe abgewehrt worden, darüber ob tatsächlich Daten veröffentlicht wurden, besteht jedoch nach wie vor Unklarheit. Eine Analyse der Landes-IT legt das aber nahe. Im Chat zur Pressekonferenz könnte es eine weitere Drohung der Täter gegeben haben.

Flugausfälle in Europa und Tausende gestrandete Passagiere

London/Amsterdam/Berlin - Nach Flugausfällen bei großen europäischen Airlines und Tausenden im Ausland gestrandeten Passagieren in Folge von Personalmangel wächst die Sorge vor chaotischen Zuständen in der Hauptreisezeit. Am Pfingstwochenende saßen wegen etlicher Flugausfälle Medienberichten zufolge unter anderem Tausende Britinnen und Briten im Ausland fest. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) warnte auch vor Personalengpässen in der Reise- und Verkehrsbranche in den Sommerferien.

Ukraine bekommt auch britische Mehrfachraketenwerfer

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Großbritannien will der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression erstmals Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite liefern. Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometer Reichweite in das Land zu schicken. Nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. "So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern", erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag.

Moskau wettert nach Sperre von Lawrow-Flug nach Serbien

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Sperre des Luftraums durch drei Balkanländer - Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro - für den geplanten Flug seines Außenministers Sergej Lawrow in das befreundete Serbien als "feindliche Aktion" bezeichnet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, in Moskau solche Aktionen könnten Probleme bei der Planung hochrangiger diplomatischer Treffen verursachen. Aber sie würden Russland nicht daran hindern, Kontakte zu befreundeten Ländern zu pflegen.

Zugsunglück in Bayern - Weitere Wagenteile abtransportiert

Garmisch-Partenkirchen - Weitere Wagenteile des Unglückszugs von Garmisch-Partenkirchen in Bayern sind am Wochenende abtransportiert und in einem Kieswerk in der Nähe zur Begutachtung gelagert worden. Die Aufräumarbeiten seien am Montag weitergegangen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Wagen wurden per Kran angehoben, auf eine Straße gehievt - und dort von einem Bagger zerteilt. Nur so konnten sie mit Tiefladern transportiert werden.

