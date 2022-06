Britischer Premier muss sich Misstrauensabstimmung stellen

London - Der durch die "Partygate"-Affäre stark unter Druck geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Dafür sei die notwendige Anzahl an Anträgen - mindestens 54 - von Tory-Abgeordneten eingegangen, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Johnson sieht laut einer Reaktion das Votum als Chance, die Affäre hinter sich zu lassen.

Offenbar Mechanismus für Getreideexporte aus Odessa gefunden

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Führung hat einem Medienbericht zufolge mit Kiew und Ankara ein Schema zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten, ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa abgestimmt. "In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten", beschrieb die kremlnahe Tageszeitung "Iswestija" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf.

Ukraine bekommt auch britische Mehrfachraketenwerfer

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Großbritannien will der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression erstmals Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite liefern. Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometer Reichweite in das Land zu schicken. Nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. "So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern", erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag.

Wohl russische Hackergruppe hinter Angriff auf Kärnten

Klagenfurt - Nach dem Hackerangriff auf das Land Kärnten geht Cybercrime-Experte Cornelius Granig von russischen Tätern aus. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz berichtete, seien zwar weitere Überlastungsangriffe abgewehrt worden, darüber ob tatsächlich Daten veröffentlicht wurden, besteht jedoch nach wie vor Unklarheit. Eine Analyse der Landes-IT legt das aber nahe. Im Chat zur Pressekonferenz könnte es eine weitere Drohung der Täter gegeben haben.

Schallenberg in Ljubljana - Grenzkontrollen als Thema

Ljubljana/Wien - Sloweniens neuen Außenministerin Tanja Fajon hat bei ihrem ersten bilateralen Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg am Montag in Ljubljana Österreich aufgerufen, noch einmal zu prüfen, ob die Kontrollen auf der gemeinsamen Grenze noch benötigt werden. "Wir sehen keine Gründe für die Fortsetzung der Binnengrenzkontrollen", sagte Fajon mit Blick auf die Sicherheitsrisiken. Schallenberg sieht hingegen derzeit "keine Alternative" für die Grenzkontrollen.

Deutsches 9-Euro-Monatsticket überlastete Bahn zu Pfingsten

Berlin - Übervolle Züge in deutschen Urlaubsregionen, Gedränge auf Bahnsteigen sowie Verspätungen und verärgerte Kunden - für die Rabattaktion mit dem 9-Euro-Monatsticket war die Pfingstreisewelle ein erster Härtetest. Bei der Deutschen Bahn hieß es vor der anstehenden Rückreisewelle am Montag nur: "Wie erwartet gab und gibt es regionale Spitzen im Fahrgastaufkommen, insbesondere zu touristischen Zielen." Der Fahrgastverband Pro Bahn wiederum sprach von einem Chaos.

Elon Musk droht mit Rückzug aus Twitter-Übernahme

San Francisco - Der Milliardär Elon Musk droht erneut mit dem Ausstieg aus seiner für 44 Mrd. Dollar (41 Mrd. Euro) geplanten Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte heißt es, dass Twitter seine Verpflichtungen "eindeutig verletzt" habe. Musk behalte sich daher alle Rechte vor, die Fusionsvereinbarung zu kündigen. Er will genaue Daten über Anteil gefälschter Twitter-Konten.

Rund 100 Tote bei Angriff auf katholische Kirche in Nigeria

Abuja - Nach dem brutalen Angriff auf eine katholische Kirche stieg die Opferzahl im westafrikanischen Nigeria auf bis zu 100. Unter den Toten befänden sich zahlreiche Kinder sowie schwangere Frauen, sagte Oluwole Ogunmolasuyi, ein Lokalpolitiker im südwestlichen Bundesstaat Ondo, am Montag. Schwerbewaffnete Täter hatten die St. Francis Kirche am Pfingstsonntag in der Stadt Owo während eines Gottesdienstes gestürmt, wahllos auf die Gläubigen geschossen und Sprengsätze ausgelöst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red