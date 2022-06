Britischer Premier muss sich Misstrauensabstimmung stellen

London - Der durch die "Partygate"-Affäre stark unter Druck geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Dafür sei die notwendige Anzahl an Anträgen - mindestens 54 - von Tory-Abgeordneten eingegangen, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit. Johnson sieht laut einer Reaktion das Votum als Chance, die Affäre hinter sich zu lassen.

Offenbar Mechanismus für Getreideexporte aus Odessa gefunden

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Führung hat einem Medienbericht zufolge mit Kiew und Ankara ein Schema zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten, ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa abgestimmt. "In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten", beschrieb die kremlnahe Tageszeitung "Iswestija" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf.

Lage in Sjewjerodonezk laut Selenskyj weiter angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes bleibt die Situation für die ukrainischen Truppen weiter angespannt. "Wir halten die Lage, halten eben die Lage", sagte Wolodymyr Selenskyj am Montag. Die russischen Truppen seien überlegen. "Dennoch haben wir alle Chancen, in dieser Richtung weiter zu kämpfen", betonte der 44-Jährige. Im angrenzenden Gebiet Charkiw gebe es "schrittweise" Erfolge, am "bedrohlichsten" sei die Situation jedoch im Gebiet Saporischschja.

Ukraine bekommt auch britische Mehrfachraketenwerfer

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Großbritannien will der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression erstmals Mehrfachraketenwerfer mit hoher Reichweite liefern. Die britische Regierung gab an, mehrere Raketensysteme des Typs M270 mit bis zu 80 Kilometer Reichweite in das Land zu schicken. Nach BBC-Informationen sollen es zunächst drei sein. "So wie Russlands Taktik sich verändert, so muss sich auch unsere Unterstützung verändern", erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag.

Moskau wettert nach Sperre von Lawrow-Flug nach Serbien

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Sperre des Luftraums durch drei Balkanländer - Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro - für den geplanten Flug seines Außenministers Sergej Lawrow in das befreundete Serbien als "feindliche Aktion" bezeichnet. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte am Montag in Moskau, solche Aktionen könnten Probleme bei der Planung hochrangiger diplomatischer Treffen verursachen. Aber sie würden Russland nicht daran hindern, Kontakte zu befreundeten Ländern zu pflegen.

Schallenberg in Ljubljana - Grenzkontrollen als Thema

Ljubljana/Wien - Sloweniens neuen Außenministerin Tanja Fajon hat bei ihrem ersten bilateralen Treffen mit Außenminister Alexander Schallenberg am Montag in Ljubljana Österreich aufgerufen, noch einmal zu prüfen, ob die Kontrollen auf der gemeinsamen Grenze noch benötigt werden. "Wir sehen keine Gründe für die Fortsetzung der Binnengrenzkontrollen", sagte Fajon mit Blick auf die Sicherheitsrisiken. Schallenberg sieht hingegen derzeit "keine Alternative" für die Grenzkontrollen.

Elon Musk droht mit Rückzug aus Twitter-Übernahme

San Francisco - Der Milliardär Elon Musk droht erneut mit dem Ausstieg aus seiner für 44 Mrd. Dollar (41 Mrd. Euro) geplanten Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte heißt es, dass Twitter seine Verpflichtungen "eindeutig verletzt" habe. Musk behalte sich daher alle Rechte vor, die Fusionsvereinbarung zu kündigen. Er will genaue Daten über Anteil gefälschter Twitter-Konten.

Zugsunglück in Bayern - Weitere Wagenteile abtransportiert

Garmisch-Partenkirchen - Weitere Wagenteile des Unglückszugs von Garmisch-Partenkirchen sind am Wochenende abtransportiert und in einem nahen Kieswerk zur Begutachtung gelagert worden. Die Aufräumarbeiten gingen am Montag weiter, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Wagen wurden per Kran auf eine Straße gehievt und dort von einem Bagger zerteilt, nur so konnten sie mit Tiefladern transportiert werden. Die Bahn plante laut einer Zeitung offenbar Sanierungsarbeiten an dem Unglücksabschnitt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red