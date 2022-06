Nach Misstrauensvotum - Johnson bleibt weiter im Amt

London - Das Misstrauensvotum bei den britischen Konservativen gegen Premierminister Boris Johnson ist gescheitert. 211 Abgeordnete von Johnsons Tories stimmten am Montagabend für Johnsons Verbleib als Parteivorsitzender, 148 Parlamentarier sprachen ihm das Misstrauen aus. Das Amt des Premierministers ist bei den britischen Konservativen an das des Parteichefs gekoppelt. Auslöser für die Abstimmung war die Affäre um Partys in Johnsons Amtssitz während des Corona-Lockdowns.

Offenbar Mechanismus für Getreideexporte aus Odessa gefunden

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die russische Führung hat einem Medienbericht zufolge mit Kiew und Ankara ein Schema zur Freigabe von Getreidelieferungen aus dem bisher blockierten, ukrainischen Schwarzmeerhafen Odessa abgestimmt. "In den Hoheitsgewässern des Nachbarlands übernehmen türkische Militärs die Minenräumung und sie werden auch die Schiffe bis in neutrale Gewässer begleiten", beschrieb die kremlnahe Tageszeitung "Iswestija" am Montag unter Berufung auf Regierungskreise den geplanten Ablauf.

Lage in Sjewjerodonezk laut Selenskyj weiter angespannt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes bleibt die Situation für die ukrainischen Truppen weiter angespannt. "Wir halten die Lage, halten eben die Lage", sagte Wolodymyr Selenskyj am Montag. Die russischen Truppen seien überlegen. "Dennoch haben wir alle Chancen, in dieser Richtung weiter zu kämpfen", betonte der 44-Jährige. Im angrenzenden Gebiet Charkiw gebe es "schrittweise" Erfolge, am "bedrohlichsten" sei die Situation jedoch im Gebiet Saporischschja.

USA ordnen Beschlagnahmung zweier Abramowitsch-Flugzeuge an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die US-Justiz hat die Beschlagnahmung von zwei Flugzeugen des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch angeordnet. Das US-Justizministerium begründete die Maßnahme in am Montag veröffentlichten Gerichtsdokumenten damit, dass die Maschinen für Verstöße gegen die wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Russland-Sanktionen verwendet worden seien. Der Wert der beiden Flugzeuge wird vom Justizministerium auf insgesamt 400 Millionen Dollar (374 Millionen Euro) geschätzt.

Strache zum zweiten Mal nach "Ibiza" vor Gericht

Wien - Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache muss sich diese Woche neuerlich wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Nach einer noch nicht rechtskräftigen Verurteilung in der Prikraf-Affäre im August geht es ab Dienstag um die Causa Asfinag. Laut Anklage soll Strache dem mitangeklagten oberösterreichischen Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Stromausfall im Prater sorgt für Aufregung

Wien - Ein Stromausfall hat Montagabend den Zweiten Wiener Gemeindebezirk und damit sowohl Wurstelprater als auch Ernst-Happel-Stadion betroffen. Wie die Wiener Netze mitteilten, konnte zumindest an diesen beiden Orten nach einer Stunde die Stromversorgung wieder hergestellt werden. Allerdings brauchte die Flutlichtanlage im Stadion eine Zeit, um wieder hoch zu fahren, womit sich das Spiel in der Fußball-Nations League zwischen Österreich und Dänemark zusätzlich verzögerte.

Elon Musk droht erneut mit Rückzug aus Twitter-Übernahme

San Francisco - Der Milliardär Elon Musk droht erneut mit dem Ausstieg aus seiner für 44 Mrd. Dollar (41 Mrd. Euro) geplanten Übernahme des US-Kurznachrichtendienstes Twitter. In einem am Montag veröffentlichten Schreiben seiner Anwälte heißt es, dass Twitter seine Verpflichtungen "eindeutig verletzt" habe. Musk behalte sich daher alle Rechte vor, die Fusionsvereinbarung zu kündigen. Er will genaue Daten über Anteil gefälschter Twitter-Konten.

Tausende Migranten starten in Mexiko "Karawane" mit Ziel USA

Tapachula/Washington - In Südmexiko hat sich eine neue Migrantenkarawane in Richtung USA geformt. Tausende Männer, Frauen und Kinder machten sich am Montag in der Stadt Tapachula an der Grenze zu Guatemala auf den Weg gen Norden, quasi pünktlich zum Auftakt des Amerika-Gipfels in Los Angeles, den US-Präsident Joe Biden am Mittwoch eröffnen will. Die Migranten stammen hauptsächlich aus Venezuela. Mindestens 6.000 waren nach örtlichen Medieninfos unterwegs, von mehr als 10.000 sprachen Aktivisten.

