Strache zum zweiten Mal nach "Ibiza" vor Gericht

Wien - Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache muss sich diese Woche neuerlich wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit vor Gericht verantworten. Nach einer noch nicht rechtskräftigen Verurteilung in der Prikraf-Affäre im August geht es ab Dienstag um die Causa Asfinag. Laut Anklage soll Strache dem mitangeklagten oberösterreichischen Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz für eine Spende an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben.

Ukrainische Luftwaffe griff russische Stellungen im Süden an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben im Süden des Landes mehrere Luftangriffe auf russische Stellungen geflogen. "Ukrainische Hubschrauber haben Schläge gegen Ansammlungen feindlicher Truppen im Gebiet Cherson geführt - und Flugzeuge gegen Munitionsdepots im Gebiet Mykolajiw", teilte der Generalstab am Dienstag mit. Die Ukraine hat ihre Luftwaffe im Krieg wegen der russischen Luftüberlegenheit bisher nur wenig eingesetzt. Im Osten ist die Lage weiter schwierig.

Vier Tote am Pfingstwochenende auf Österreichs Straßen

Wien - Am Pfingstwochenende, von Freitag bis inklusive Montag, sind auf Österreichs Straßen laut Verkehrsbilanz des Innenministeriums vier Menschen tödlich verunglückt. Bei drei der vier Verstorbenen handelte es sich um Motorradlenker. Insgesamt war den erhobenen Daten zufolge der hohe Anteil von Unfällen mit Fahrrädern, E-Bikes, Mopeds und Motorrädern auffällig - sowohl Alleinunfälle als auch Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern, hieß es am Dienstag.

Britischer Premier Johnson berät mit Kabinett weitere Arbeit

London - Nach überstandenem Misstrauensvotum in seiner eigenen Partei berät der britische Premier Boris Johnson am heutigen Dienstag mit dem Kabinett über die weitere Arbeit der kommenden Wochen. "Dies ist eine Regierung, die das leistet, was den Menschen in diesem Land am meisten am Herzen liegt", erklärte der trotz Abstimmungserfolg angezählte Konservative in der Früh vor der Kabinettssitzung. "Wir stehen auf der Seite hart arbeitender Briten und werden mit der Arbeit fortfahren."

Japans Walfänger liefen wieder zur Jagd aus

Hiroshima - Japans Walfänger sind wieder zur Jagd auf die Meeressäuger ausgelaufen. Die "Yushin Maru No.3" legte am Dienstag vom Hafen der Stadt Onomichi in der Präfektur Hiroshima ab, wie die Zeitung "Kyoto Shimbun" berichtete. Am Mittwoch soll auch das Mutterschiff "Nisshin Maru" in See stechen, das getötete Wale verarbeitet und transportiert. Die beiden Schiffe sollen am Montag mit der Jagd vor der Küste des Landes beginnen. Auf der Abschussliste stehen 150 Brydewale und 25 Seiwale.

4,3 Tonnen Kokain bei Großrazzia in Triest beschlagnahmt

Triest - Bei einer groß angelegten Razzia sind im Hafen von Triest 4,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. 38 Personen wurden in Italien, anderen europäischen Ländern sowie Kolumbien festgenommen. Zudem wurden fast zwei Millionen Euro Bargeld beschlagnahmt, teilte die italienische Polizei am Dienstag mit. Es handelte sich um eine der größten Anti-Drogen-Razzien in Europa. Wäre das Kokain auf dem italienischen Markt verkauft worden, hätte es Dealern mindestens 240 Mrd. Euro gebracht.

Belgischer König beginnt historischen Besuch im Kongo

Brüssel/Kinshasa - Belgiens König Philippe beginnt am Dienstag einen historischen Besuch in der Demokratischen Republik Kongo, einer einstigen belgischen Kolonie. Die sechstägige Reise auf Einladung von Präsident F�lix Tshisekedi hat große symbolische Bedeutung, nachdem sich Philippe vor zwei Jahren für die in der Kolonialzeit begangenen Verbrechen seines Landes entschuldigt hatte. Der Monarch wird von Königin Mathilde und Regierungschef Alexander De Croo begleitet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red