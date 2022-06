Strache zum zweiten Mal nach "Ibiza" vor Gericht

Wien - Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht seit heute, Dienstag, erneut vor Gericht. Im Großen Schwurgerichtssaal musste sich der ehemalige Vizekanzler dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft stellen, dem befreundeten Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz gegen Spendengelder einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft zu haben. Beide Angeklagte wiesen alle Vorwürfe zurück und bekannten sich "nicht schuldig". Insgesamt sind sechs Prozesstage anberaumt.

Russen verstärken Luftangriffe im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Während ukrainische Truppen in der Industriestadt Sjewjerodonezk in Straßenkämpfe mit russischen Soldaten verwickelt sind, greift die russische Luftwaffe verstärkt Ziele in der Region Donezk an. Zusätzlich zur russischen Artillerie seien Kampfflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, teilte der ukrainische Generalstab am Dienstag mit. Das ukrainische Militär selbst flog nach eigenen Angaben im Süden des Landes mehrere Luftangriffe auf russische Stellungen.

Einheitliches Ladekabel für Handys kommt Mitte 2024

Brüssel - Handys und zahlreiche andere Elektrogeräte müssen in der EU ab Mitte 2024 eine einheitliche Ladebuchse haben. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich auf USB-C als Standard-Ladebuchse, wie die Leiterin der Verhandlungen, Anna Cavazzini (Grüne), am Dienstag sagte. Ihren Angaben zufolge gilt die Regelung etwa für Smartphones, Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Auch die französische Ratspräsidentschaft bestätigte eine Einigung.

Einigung über einheitliche Standards für Mindestlöhne in EU

Brüssel/EU-weit - EU-Staaten und Europaparlament haben sich auf einheitliche Standards für Mindestlöhne in der Europäischen Union geeinigt. Nach Angaben des Verhandlungsführers des Parlaments, Dennis Radtke beinhaltet der Kompromiss Standards, wie gesetzliche Mindestlöhne festgelegt, aktualisiert und durchgesetzt werden sollen. Zudem sehe das Gesetzesvorhaben vor, dass EU-Länder Aktionspläne festlegen müssen, um die Tarifbindung zu steigern, wenn deren Quote unter 80 Prozent liegt.

Stromausfall in Wien durch defektes Kabel verursacht

Wien - Der Stromausfall, der Montagabend den Wiener Bezirk Leopoldstadt lahm gelegt hatte, ist aufgrund eines defekten Verbindungsstückes eines Stromkabels verursacht worden. Kurz nach 20.00 Uhr ging das Licht aus. Besonders heikel war die Situation im Wurstelprater, wo Menschen in den Fahrgeschäften hängen blieben bzw. im Ernst-Happel-Stadion, wo das Länderspiel zwischen Österreich und Dänemark nach hinten verschoben werden musste.

Regierungskrise in Schweden abgewendet

Stockholm - Mitten im Streit um die NATO-Aufnahme mit der Türkei und drei Monate vor einer Parlamentswahl hat Schweden eine Regierungskrise vorerst abgewendet. Ein von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten beantragtes Misstrauensvotum gegen Innen- und Justizminister Morgan Johansson scheiterte am Dienstag im schwedischen Parlament äußerst knapp an der nötigen Mehrheit. 174 Abgeordnete entzogen dem Minister ihr Vertrauen.

Teuerungspaket mit CO2-Preis-Verschiebung noch nicht fertig

Wien - Die von der Bundesregierung ventilierte Verschiebung der CO2-Bepreisung im Zuge eines Teuerungsausgleichs ist noch nicht fertig verhandelt. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz noch zurückhaltend. Sie rechne aber damit, dass "in den nächsten Tagen ein Ergebnis erzielt werden kann". Eine ähnliche Rückmeldung kam auf APA-Anfrage aus dem Bundeskanzleramt.

Josef F. bleibt im Maßnahmenvollzug

Krems/Wien - Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesene Josef F. (nunmehr M.) wird nicht bedingt aus dem Maßnahmen- in den sogenannten Normalvollzug entlassen. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien habe die Notwendigkeit der weiteren Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher festgestellt, teilte das Landesgericht Krems am Dienstag mit, das zuvor anders entschieden hatte.

Wiener Börse am Nachmittag weiterhin im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag tiefer gezeigt. Der Leitindex ATX fiel um 0,24 Prozent auf 3.362,28 Einheiten. Zins- und Inflationssorgen belasten weiterhin die Märkte. In Wien blieb es von Meldung- und Analystenseite ruhig. Ölwerte konnten zulegen. OMV und Schoeller-Bleckmann stiegen je 1,2 Prozent. Bauaktien gewannen ebenfalls. Bei Strabag ging es um 1,2 Prozent nach oben, Porr bauten einen Gewinn von 2,1 Prozent. Bankaktien gaben hingegen nach.

